¿Quién es La Cachame, la influencer peruana, su nombre real y video más viral?

En plataformas como X y Telegram, el nombre de La Cachame se ha convertido en uno de los más buscados después de que se comenzara a especular sobre la supuesta existencia de un meterial íntimo de la influencer peruana.

“Solo para decirles que lo que están mirando ustedes es IA. Dejen de estar mirando y pónganse a trabajar. Ya quisieran verme así”, expresó la creadora de contenido en un reciente video donde asegura que el material explícito no es real.

El video de La Cachame supuestamente la mostraría en un momento íntimo mientras llevaba puesta una camisa con la imagen de Sasuke, un personaje del anime Naruto, de acuerdo con los Internautas.

A pesarde la viralidad del contenido, cabe mencionar que no hay que compartir ningún momento íntimo de cualquier persona para proteger la dignidad de los afectados. Asimismo, si la joven llega a ser menor de edad como se especula, el contenido sería considerado material íntimo infantil, que es ilegal de compartir, guardar o distribuir.

Esto sin mencionar que al tratarse de un contenido compartido sin el consentimiento de todas las partes, el usuario que realiza esta acción incurre en un ciberdelito que puede ser penado hasta con cárcel en diversos países de América Latina.

¿Quién es La Cachame?

La Cachame es una tiktoker nacida en Pucallpa en Perú. Es viral en Intenet, pero es poca la información privadasuya que es pública; sin embargo, se dice ue podría ser menor de edad (se estiman 16 años), información que no ha sido desmentida ni confirmada por ella.

Tampoco se sabe cuál es su nombre real, pues decidió adoptar un apodo que se le dio por usar constantemente la misma palabra. Se sabe sin embargo que mide 1.60 metros y su altura sigue aumentando.

Según relató en una transmisión en TikTok, la creadora de contenido pretende estudiar Criminología. Por otro lado, las cuentas anteriores de la joven habrían sido bloqueadas, razón por la cual utiliza la de Alexlumix1.

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