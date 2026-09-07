¿Quién es Elizabeth Holmes y qué hizo para terminar en prisión?

Elizabeth Holmes ha vuelto a ser el centro de atención tras darse a conocer el nuevo documental de A24 ‘You Can See Everything’, en el que se explora desde una mirada más ínitma la vida de la mujer que fue encarcelada por fraude.

La mujer terminós siendo condenada por fraude e ingresó a prisión en 2023; ahora, en la película dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, conoceremos el lado más íntimo de la historia que sorprendió al público. Ahora te contamos más sobre el caso.

Elizabeth Holmes, esta morra fue sentenciada a poco más de 11 años de prision por un fraude multimillonario, le llamaban “la próxima Steve Jobs”, ya que presentó la idea de un laboratorio portátil que daría resultados en minutos a partir de una sola gota de sangre pic.twitter.com/MZMp01puzS — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) November 19, 2022

¿Quién es Elizabeth Holmes?

Elizabeth Holmes fundó Theranos en 2003 con apenas 19 años, tras abandonar sus estudios en la Universidad de Stanford con la promesa de revolucionar la medicina preventiva.

Su propuesta estrella era un dispositivo llamado Edison, el cual supuestamente podía realizar cientos de análisis médicos avanzados, desde detectar colesterol hasta diagnosticar cáncer, con tan solo unas pocas gotas de sangre obtenidas de un pinchazo en el dedo.

Holmes cautivó a inversores y figuras políticas, llevando a la compañía a alcanzar una valoración récord de 9 mil millones de dólares. Sin embargo, el aparente éxito era un fraude sostenido por el secreto comercial y la desinformación.

Hubo una mujer que todos aseguraban que sería el próximo Steve Jobs, y ya verán qué fue de ella.



Así que pongan atención que hoy les voy a contar la historia de Elizabeth Holmes. pic.twitter.com/UeHSqpGQp2 — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) August 29, 2019

En 2015, una investigación periodística de John Carreyrou en The Wall Street Journal destapó que la tecnología de Theranos no funcionaba y ofrecía resultados imprecisos o alterados.

El colapso de Theranos fue rápido e irreversible: las regulaciones sanitarias de Estados Unidos le revocaron sus licencias, las alianzas comerciales se disolvieron y la empresa se declaró en quiebra en 2018.

Tras un largo proceso judicial, Elizabeth Holmes fue hallada culpable de múltiples cargos por fraude electrónico y conspiración, siendo condenada a 11 años de prisión en 2022. Su caso se convirtió en uno de los mayores escándalos de Silicon Valley y en una lección emblemática sobre los peligros del lema “fake it ‘til you make it” cuando se aplica a la salud pública.

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