Aways LALISA: Fecha de estreno y preventa del documental de Lisa en México

Hace un par de días, la cantante taiandesa Lisa anunció el próximo lanzamiento de su primer documental, en el que muestra su transcisión de uno de los rostros de la reconocida banda de K-pop Blackpink a su ascenso meteótico en la música como solista.

El proyecto lleva el nombre de Always LALISA y mostrará a sus seguidores el periodo de cambios profesionales que atravesó la artista para lograr desarrollar una identidad propia dentro de la industra del entretenimiento.

De este modo, promete que con esta pieza audiovisual conoceremos más de cerca su recorrido como solista y las experiencias acumuladas dentro y fuera de los escenario.

Sin duda, las blinks y lillies no pueden esperar a la llegada del proyecto a territorio mexicano, por lo que te compartimos cuándo se estrena Always LALISA en México y cómo obtener tus boletos.

Fecha de estreno y preventa de Always LALISA

En México, el documental llegará a cines el 12 de octubre de 2026, así como ocurrirá en otras partes del mundo, al ser esta la fecha de estreno global anunciado por la artista.

La preventa comenzará el 9 de septiembre y se espera una alta demanda de boletos en las diversas salas de cine donde será proyectado, por lo que es recomendable tomar tus precauciones para conseguir tus accesos.

Lisa de Blackpink ı Foto: IG: @lalalalisa_m

El estreno incluirá salas tradiconales y funciones especiales en IMAX; además, estará disponible en las dos grandes cadenas del país, Cinemex y Cinépolis.

Asimismo, se sabe que el proyecto tendrá una duración de una hora con 37 minutos. Asimismo, será estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026 el 11 de septiembre.

Lisa Manobal nació en Tailandia, pero se trasladó a Corea del Sur para continuar con su preparación artística, donde se convirtió en parte del proyecto Blackpink que la colocó frente a una audiencia internacional.

Uno de los puntos centrales de la producción es el proceso relacionado con Alter Ego, su primer álbum de estudio como solista. También incluye momentos relacionados con su incursión en la actuación y con su participación en The White Lotus, así como su presentación en Coachella 2025 y el regreso de Blackpink a los escenarios.

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