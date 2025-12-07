Lisa protagonizará película de Netflix con Don Lee | FOTOS

Netflix ha confirmado una nueva película de acción coreana que contará con la participación de Lisa de BLACKPINK junto con el reconocido actor surcoreano Don Lee, también conocido como Ma Dong-seok.

“Estoy muy honrada de ser parte de este proyecto y agradecida por la oportunidad de trabajar con actores tan increíbles. Actuar en una película de acción siempre fue un sueño para mí, por lo que mi debut en un proyecto tan emocionante resulta muy especial”, expresó Lisa.

Además de la exitosa cantante y Don Lee, la película que lleva por nombre Tygo también contará con la participación del actor Lee Jin-uk, conocido por su trabajo en El juego del calamar. El proyecto busca expandir el universo de la saga Misión de Rescate.

Cabe mencionar que si bien Lalisa Manobal ya ha actuado en el pasado, pues sorprendió con una pequeña aparición en The White Lotus. Sin embargo, esta es su primera vez en el elenco de un largometraje, demostrando su habilidad de explorar otras artes además de la música.

Por su parte, Don Lee comentó: “Me entusiasma que este proyecto, que he desarrollado junto a AGBO durante años, finalmente inicie su producción. Tygo aporta una identidad coreana única al universo global de Misión de rescate. Estamos listos para mostrar su energía explosiva al público en todo el mundo”.

La trama se centra en un ex niño soldado que se convierte en mercenario y se embarca en una misión de venganza dentro de las redes criminales de Corea tras el fracaso de una operación.

Como fan de la franquicia Misión de rescate, es un gran honor unirme a este universo. Tengo especial entusiasmo y gratitud por trabajar con Don, a quien siempre he admirado, y con Lisa también”, comentó Lee Jin-uk.