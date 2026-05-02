La polémica entre el actor Patricio José y el influencer Aaron Mercury sigue creciendo, en especial tras las recientes declaraciones del creador de contenido. Todo comenzó cuando el histrión criticó que la productora Rosy Ocampo incluyera al ganador de Supernova Génesis 2026 en la nueva telenovela Corazón de Marruecos.

El actor señaló que se estaba privilegiando la popularidad en redes sociales por encima de la preparación actoral. “Una novela no es lo mismo que un video de 15 segundos”, acusó a través de su cuenta de Instagram. A su queja agregó que los productores contratan “influencers sin base actoral” únicamente por tener millones de seguidores en Internet.

El viernes, Aaron Mercury respondió a las críticas de Patricio José; en La Razón te contamos qué dijo.

Aaron Mercury responde a críticas de Patricio José: ‘Por eso no logran cosas’

El viernes, Aaron Mercury se dio cita en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, donde se reunió con Mario Bautista para tener una convivencia con sus fans. La actividad se realizó en agradecimiento a los fandoms de ambos influencers por apoyarlos durante su participación en Supernova Génesis 2026.

Fue en este contexto que diversos medios interceptaron al creador de contenido para cuestionarle sobre las críticas del actor Patricio José. Mercury lanzó un mensaje directo a su colega: “Le digo que luego por andar enfocados en eso, de estar tirándole al de al lado, por eso no logran esas cosas (que los contraten)”.

El comentario invita al histrión a enfocarse en su carrera y no en ver lo que hacen o dejan hacer los demás.

El influencer, cuyo nombre real es Jonathan Aarón Hernández González, defendió su incursión en la televisión con Corazón de Marruecos asegurando que las oportunidades deben aprovecharse cuando llegan: “Quiero que entiendan que el día de mañana que a mí no me den un papel o una oportunidad, no inmediatamente se las van a dar a ellos. O sea, no porque a mí me vaya mal a ellos les va a ir bien”.

Aaron Mercury también subrayó que existen múltiples producciones en la industria y que no se trata de una competencia. “Hay mil producciones, ¡qué casualidad que yo te quite el personaje!”, dijo el joven.

Concluyó con un mensaje fuerte para Patricio José: “Si tú no estás en otra producción seguramente es por ti, no por mí”.

@eljunket Aarón Mercury rompió el silencio y respondió de forma tajante a las críticas del actor Patricio José Campos, quien cuestionó su llegada a la telenovela “Corazón de Marruecos” por su origen como influencer. Aarón defendió con orgullo su lugar en el medio artístico y le sugirió a Patricio enfocarse en su propia carrera en lugar de atacar la ajena. Sin filtros, el creador de contenido aseguró que no es su culpa que los productores no llamen a Patricio para trabajar, señalando que ese es un problema personal del actor que no debe proyectar en los demás. Finalmente, le deseó lo mejor a su colega para ver si así deja de criticar el éxito de los nuevos talentos que llegan de las plataformas digitales. #AaronMercury #PatricioJoseCampos #CorazonDeMarruecos #Polemica #ElJunket ♬ original sound - Junket