Tras haber triunfado en Supernova Génesis 2026 al derrotar por knockout a Mario Bautista, Aaron Mercury incursionará en la televisión al unirse al elenco de la nueva telenovela Corazón de Marruecos, producida por Rosy Ocampo.

Sin embargo, el actor Patricio José expresó públicamente su inconformidad al considerar que se está privilegiando la popularidad en redes sociales por encima de la preparación actoral. Sus declaraciones encendieron las redes y generaron debate.

Patricio José lanza crítica contra Aaron Mercury: ‘Influencers sin base actoral’

Patricio José, actor, compartió en su historia de Instagram que buscaba un papel en “una novela con personajes árabes”, comentó haciendo referencia a Corazón de Marruecos de Televisa, pero fue rechazado. “Me dicen que no hay personajes de mi perfil”, escribió.

Esta foto fue compartida poco después de que se anunciara que la producción había optado por elegir a Aaron Mercury, lo que detonó la molestia de Patricio. En una nueva historia, el histrión señaló: “Pero sigan contratando influencers sin base actoral solo por sus número. Una novela no es lo mismo que un video de 15 segundos. Ojalá me cierren la boca”, en clara referencia a la trayectoria digital del joven influencer.

Las historias de Instagram de Patricio José ı Foto: Captura de pantalla IG patriciojosec

Aunque Patricio José no mencionó directamente a Aaron Mercury, usuarios de redes sociales aseguran que fue un mensaje para el joven exparticipante de La Casa de los Famosos, lo que encendió los ánimos de las mercurials.

El influencer no ha emitido declaraciones al respecto ni ha publicado nada referente a esta controversia en redes sociales.

Aaron Mercury en Corazón de Marruecos

Ayer se dio a conocer que Aaron Mercury participará en la telenovela Corazón de Marruecos, producida por Rosy Ocampo. El proyecto es una de las varias adaptaciones de Muchacha italiana viene a casarse.

El creador de contenido debutará en la actuación con este proyecto de Televisa y compartirá créditos con figuras como África Zavala, José Ron, Claudia Álvarez, Daniela Romo, Chantal Andere, Mark Tacher, Luis Roberto Guzmán, Arcelia Ramírez y Lucca de la Torre.

Corazón de Marruecos se grabará en Marruecos y en Ciudad de México.