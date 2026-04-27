Mario Bautista sufre fractura tras pelea con Aaron Mercury

Mario Bautista y Aaron Mercury encendieron las redes sociales tras su intensa pero breve pelea en Supernova Génesis 2026, donde le creador de contenido derrotó al cantante por nocaut técnico durante el primer round.

Sin embrago, nadie se esperaba que después de la pelea, Mario Bautista tuviera que ir a una sala de urgencias tras su enfrentamiento contra Aaron Mercury. Ahora te compartimos detalles sobre el diagnóstico que reveló el artista mexicano.

AARON MERCURY KNOCKS OUT MARIO BAUTISTA IN THE FIRST ROUND.



THAT WAS INSANE 😱 @ArnMercurio#SupernovaGenesis LIVE on Netflix! pic.twitter.com/2vAFM3gkRA — Netflix Sports (@netflixsports) April 27, 2026

¿Qué le pasó a Mario Bautista?

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el también creador de contenido reveló que sufrió una fractura en la mano derecha después de perder por nocaut ante su contrincante en la pelea estelar de este domingo.

En sus redes sociales, el famoso publicó un mensaje en tono bromista pero revelando las secuelas de la pelea. “Mi nudillo salió del chat”, declaró y agregó la foto en la que podemos ver una radiografía de su mano que revelaba la fractura.

Aunque la publicación fue posteriormente eliminada, se apreciaba una posible fractura en el cuello del segundo metacarpiano; es decir, en el hueso que une al dedo índice con la muñeca.

Especialistas se refieren a la misma como fractura del boxeador, la cual ocurre cuando hay un impacto directo con el puño cerrado; se trata de una lesión común en las disciplinas de contacto.

¡DE ÚLTIMA HORA! 🚨 El cantante MARIO BAUTISTA terminó en el hospital tras la paliza recibida por AARON MERCURY en el Supernova Génesis 2026. 🥊💥



Informes confirman una FRACTURA en el segundo metacarpiano de la mano (hueso del dedo índice) tras el demoledor nocaut que sufrió en… pic.twitter.com/wUvFWpJQQk — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 27, 2026

En sus redes sociales, el famoso también hizo referencia a la victoria de Aaron en un mensaje donde bromeó sobre su propio desempeño: “Duro más mi entrada alv jajajajaja, pinc** @ArnMercurio, sí te gusta agarrarte a vergaz**“, escribió.

Y es que la pelea entre los creadores de contenido era una de las más esperadas y comenzó de manera muy intensa, pero duró apenas minuto y medio, ya que Aaron golpeó a Mario repetidas veces en el rostro con fuerza hasta que lo noqueó.

Mario Bautista también agradeció al público por el apoyo que ha recibido tras su pelea con Aaron Mercury: "Gracias por todos sus mensajes de verdad, esto también es parte de la vida y toca vivirlo a veces se gana, a veces se pierde el chiste es disfrutarlo“, dijo.