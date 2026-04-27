Pedro Pascal y baby Yoda causan furor en la CCXPMX 2026

La CCXPMX 2026 bajó el telón ayer después de tres días de actividades intensas, anuncios exclusivos y una avalancha de figuras internacionales como Elijah Wood, Aaron Paul, Tom Wlaschiha y Kaley Cuoco, entre otros, quienes convirtieron al encuentro en uno de los mayores escaparates de cultura pop en la región.

El cierre quedó marcado por la presencia del aclamado actor Pedro Pascal, quien encabezó la jornada final entre ovaciones, adelantos y un público entregado de principio a fin.

El Dato: LA ESTRELLA de Hollywood lleva un largo tiempo en México, porque estuvo rodando De noche en el Centro Histórico de la capital y en el municipio de Tlalnepantla.

Entre pasillos repletos de cosplayers, capas, armaduras y criaturas salidas de mundos de magia y fantasía, la convención se convirtió en paraíso para coleccionistas. Hubo desde pines, playeras y souvenirs cercanos a los 200 pesos, hasta figuras de edición limitada, réplicas y artículos premium que rondaban los 20 mil pesos.

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El recinto lució abarrotado durante el fin de semana y, aunque los organizadores no habían difundido al cierre una cifra oficial de asistencia para 2026, la edición anterior superó las 71 mil personas en tres días, por lo que la expectativa era igualar o incluso rebasar esa marca con la respuesta vista en esta tercera entrega.

El director Jon Favreau, al presentar a Grogu. ı Foto: CCXPMX

Uno de los momentos más comentados fue la presentación de The Mandalorian and Grogu, en la que Pedro Pascal y el realizador Jon Favreau compartieron detalles del esperado salto de la saga de Disney+ a la pantalla grande. El director explicó que esta nueva etapa les permitió trabajar con mayor escala y sin las presiones del calendario televisivo.

El Tip: Christopher Lloyd, el talento detrás del “Doc” Brown de Volver al futuro, estuvo el viernes y sábado.

“Cada año, cuando hacíamos la serie, teníamos que entregar ocho episodios en menos de un año. Ahora tuvimos tres años para realizar una película de dos horas y quisimos sacar el mayor provecho de eso”, expresó el cineasta.

El director subrayó que esta vez pudo enfocarse más en la realización de secuencias ambiciosas y escenarios monumentales. “Tuvimos la oportunidad de construir sets enormes y hermosos, además de preparar grandes secuencias”, comentó, dejando entrever que el filme mostrará nuevas facetas del protagonista galáctico.

Jon Favreau también arrancó carcajadas al contar cómo convenció a Sigourney Weaver de integrarse al proyecto. “Le envié el guion y no tenía escenas con Grogu. Entonces me dijo: ‘Sólo haré la película si escribes escenas entre Grogu y yo’”, recordó. “Y resultaron ser una gran pareja en pantalla”.

Para el realizador, presentar esta historia en cines tiene un valor emocional profundo. “Podré sentir lo mismo que cuando tenía 10 años, la primera vez que vi Star Wars con mi padre. Ahí me enamoré del cine”, afirmó.

Pedro Pascal, por su parte, se robó al público con humor y cercanía. El actor confesó que trabajar junto a Grogu se ha convertido en una de las experiencias más entrañables de su carrera. “Es una de mis mejores parejas en escena. De hecho, es la relación más larga que he tenido en toda mi vida”, bromeó.

Milly Alcock y Craig Gillespie (al centro), ayer. ı Foto: CCXPMX

El chileno también reveló que soñaba desde hace tiempo con ver la historia convertida en largometraje. “Cada entrevista que me hacían decía: ‘Tiene que ser película, tiene que ser película’. Mi campaña fue mi manifestación”, dijo entre aplausos.

Pero el instante definitivo llegó al hablar sobre el mensaje central del filme: recuperar la magia de compartir historias en comunidad.

“Quiero que la audiencia vaya a una galaxia muy, muy lejana y vea una película increíble juntos. Ése es el mejor recuerdo de mi infancia: ir al cine y ver películas

como ésta”, dijo.

Y entonces remató con la frase que desató la ovación más grande de la tarde: “Se trata de estar juntos, luchar por el bien… ¡Y que viva México!”. Los gritos fueron más ensordecedores que los del inicio, cuando fue recibido con el ya clásico: “¡Pedrito, Pedrito, Pedrito!”.

Durante el panel, otro protagonista fue Grogu, quien apareció y provocó ternura entre los asistentes, pues cuando llegó, fue alzado por Jon Favreau, como si se tratara de una escena de El Rey León cuando el patriarca presenta a Simba. Y todavía más cuando al personaje le preguntaron que sí era fan de México y movió la cabeza para indicar que sí, pues incluso estuvo en días pasados en una trajinera de Xochimilco.

CIERRAN LA JORNADA. La actriz Milly Alcock y el director Craig Gillespie fueron los encargados de terminar con broche de oro la edición 2026 de la CCXP México, al presentarse ante un escenario repleto para compartir detalles de la esperada cinta Supergirl. Durante el panel, la protagonista adelantó que esta nueva versión de Kara Zor-El mostrará a una heroína distinta, marcada por la pérdida y la necesidad de encontrar su identidad. “Ha perdido todo lo que conocía y está tratando de encontrar su lugar, no sólo en el universo, sino dentro de sí misma”, expresó.

Alcock también habló sobre el desafío de incorporarse a una franquicia de esta magnitud y confesó que experiencias previas en su carrera le dieron la confianza necesaria para asumir el papel. “Entrar a un nuevo fandom puede ser intimidante, pero aprendí cómo acercarme a ese mundo y cómo navegarlo”, comentó la actriz, quien fue una de las figuras más ovacionadas del evento. Además, destacó que Kara será una mujer segura de sí misma, compleja y sin miedo a mostrarse tal cual es.

Por su parte, Craig Gillespie reveló que la película tomará inspiración visual del cómic Supergirl: Woman of Tomorrow y adelantó que una de las secuencias más impactantes llegará cuando Kara use sus poderes por primera vez en pantalla. Con una combinación de revelaciones, carisma y cercanía con el público, ambos talentos se llevaron una de las mayores ovaciones de la convención y firmaron un cierre memorable.