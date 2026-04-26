La pelea estelar de este domingo de Supernova Génesis 2026 en la Arena CDMX tuvo momentos memorables, y uno de los más comentados fue la espectacular entrada de la artista argentina Flor Vigna.

La famosa creadora de contenido realizó una performance cargada de música electrónica, luces y una enérgica coreografía. Además, mientras bailaba, cantaba, con lo que demostró que su talento va más allá de lo deportivo.

Así fue la entrada de Flor Vigna en Supernova Génesis 2026

Flor Vigna apareció en el Supernova Génesis 2026 con determinación y saludó: “Buenas noches, México, vengo desde Argentina para ganar”. Su entrada estuvo acompañada por un grupo de bailarines vestidos de blanco, quienes realizaron una coreografía sincronizada que destacó por ser bastante enérgica.

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Ella lució un abrigo delgado que en sus caras interiores tenía la bandera de México del lado derecho y del lado izquierdo la de Argentina. Al quitarse esta prenda, fue visible un outfit blanco compuesto por falda-short y top, mientras las luces azules iluminaban el escenario, creando un ambiente futurista.

Flor Vigna ondea las banderas de México y Argentina en Supernova Génesis 2026 ı Foto: Supernova

Al fondo, dos personas cargaban los cinturones de boxeo que Flor Vigna ganó en Argentina, símbolo de su trayectoria y logros deportivos. Paralelamente, la creadora de contenido cantó y bailó durante unos minutos.

Cuando finalizó la entrada de la actriz en Supernova Génesis 2026, Berth Oh, Host, recordó que la argentina en su juventud soñaba con ser bailarina de Manuel Turizo, un detalle que conmovió a sus seguidores.

▶ #Video | ¿Del 1 al 10, qué calificación le pones a la entrada de Flor Vigna? 🤔🤩 La famosa argentina cantó y bailó en Supernova Génesis 2026 antes de su pelea 🥊✨



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/sJODNrsIIr — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 27, 2026

Flor Vigna se enfrentó a Alana Flores en Supernova Génesis 2026. Inicialmente, la contrincante de la mexicana era Samadhi Zendejas, actriz conocida por interpretar a Jenni Rivera en Mariposa de Barrio, pero se bajó del ring en medio de la polémica.

¿Quién es Flor Vigna?

Flor Vigna es una actriz, cantante y bailarina argentina que nació en 1994, en Buenos Aires, Argentina. Es reconocida por su versatilidad en el entretenimiento. Se dio a conocer en programas juveniles y de competencia como Combate, donde destacó por su carisma y talento físico.

Posteriormente, incursionó en la música, donde ha lanzado temas que fusionan pop y urbano.