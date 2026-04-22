¿Cuánto pesa y cuánto mide Flor Vigna?

En el mundo del espectáculo argentino, Flor Vigna destaca por su gran versatilidad. Desde sus inicios en televisión hasta su éxito en la música y redes sociales, Florencia Giannina Vigna ha demostrado que puede superar cualquier reto.

Últimamente, lo que más llama la atención de sus más de 5 millones de seguidores es su gran preparación física y su incursión en el boxeo.

Aunque es famosa por su talento para el baile en Showmatch o por actuar en series como Simona y Mi hermano es un clon, Flor ha tomado el deporte de contacto con total profesionalismo.

Su experiencia en box y tallas le darán una ventaja ı Foto: Redes sociales

Según los reportes, es bicampeona en Argentina y mantiene un récord invicto en sus competencias, demostrando ser una rival muy peligrosa.

Flor Vigna no solo tiene una fuerte presencia en el escenario, sino también las medidas ideales para el deporte. Con una estatura de 1.68 metros y un peso de 60 kilogramos, la joven de Buenos Aires luce una figura tonificada gracias al baile y a su estricto entrenamiento de combate.

Al compararla con otras figuras del medio, como la influencer Alana (quien mide 1.56 metros y pesa 56 kilos), Vigna cuenta con una ventaja clara en alcance y potencia de golpeo.

Desde su debut musical en 2021, la artista ha aprovechado al máximo su popularidad para consolidar su presencia en diversas plataformas digitales.

Es momento de conocer a Flor Vigna 📲



26 de abril. 7 PM, CDMX l En vivo solo por Netflix 🔴#SupernovaGenesis pic.twitter.com/IEF8XdonUi — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 1, 2026

Actualmente, supera los 113 mil suscriptores en YouTube y cuenta con más de 186 mil oyentes mensuales en Spotify, mientras que en Instagram se ha posicionado como una de las figuras más influyentes de la región con una comunidad de más de 5 millones de seguidores.

Ya sea ante las cámaras, en un escenario o dentro de un ring, Flor Vigna demuestra que su disciplina y talento la mantienen como una de las figuras más respetadas del espectáculo en Sudamérica.