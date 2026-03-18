Alana Flores acusa al equipo de Flor Vigna de agredir a su mamá: ‘No te la vas a acabar’

Alana Flores acusa al equipo de Flor Vigna de agredir a su mamá

Este martes 17 de marzo se reveló que Flor Vigna es la rival de Alana Flores para Supernova 2026, una noticia que generó emoción y también encendió una fuerte rivalidad entre las creadoras de contenido, quienes en su primer cara a cara dejaron ver que no coinciden en muchas cosas.

Alana Flores acusa al equipo de Flor Vigna de agredir a su mamá

Alana Flores acusó al equipo de Flor Vigna de haber agredido a su madre, por lo que ha prometido vengarse y darle con todo a la modelo argentina el próximo domingo 26 de abril a las 19:00 horas en la Arena Ciudad de México durante el Supernova 2026.

La persona que venía con Flor le puso el pie a mi mamá en las escaleras para tumbarla. No te la vas a acabar. — AL4NITA (@alanafloresf) March 18, 2026

Fue a través de su cuenta de X, antes Twitter, que la streamer mexicana aseguró que alguien que formaba parte del equipo de su contrincante trató de lastimar a su mamá durante el encuentro que tuvieron este martes, cuando se reveló la participación de Flor.

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“La persona que venía con Flor le puso el pie a mi mamá en las escaleras para tumbarla. No te la vas a acabar“, sentenció la famosa en una breve publicación que obtuvo diversas reacciones entre los Internautas.

Aunque de momento Flor Vigna no ha reaccionado a las acusaciones, el público se ha dividido, pues muchos aseguran que algo similar dijo Alana cuando peleó con AriGeli, pues había dicho que “le hicieron caras” de parte del equipo de su entonces rival.

Algunas reacciones han sido:

“Con todo mundo tienes problemas”.

“Con Arigeli dijiste q le pusieron caras y dijeron cosas a tu mejor amiga ya vete alv“.

“Deja de ensuciar a Flor y juega limpio, siempre haces lo mismo“.

“No entiendo porque elegiste a esa random“.

"Con mayor razón romperle la cara porque con la familia, eso no se hace“.

Por su parte, Alana no ha dejado de hablar de su molestia por su pelea contra Flor y ya realizó un video donde explica que no quiere apostar sus cinturones, así como critica su encuentro en el cara a cara.

La mexicana también señaló la diferencia de peso entre ambas y acusó a la argentina de tratar de conseguir seguidores al atacarla. También explicó que no peleará sin careta porque ha visto que en peleas, la extranjera ha realizado golpes ilegales.

@alanafloresf Otro video para cagar más el palo y dejar las cosas más en claro ❤️❤️❤️ ♬ sonido original - alanafloresf 🖤

Sobre las acusaciones de ataques contra su madre mencionó: “Un naco el que iba contigo, gritándole cállate a mi mamá durante toda al presentación para que al final fuera, le metiera el pie y se fuera a echar a correr”, acusó sobre lo ocurrido con su madre.

“Gracias por llenarme de coraje porque el 26 de abril no te la vas a acabar”. finalizó Alana Flores, sentenciando así que su pelea contra Flor Vigna en Supernova va en serio.