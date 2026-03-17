¿Quién es la nueva rival de Alana Flores para su pelea en Supernova 2026?

¿Quién es la nueva rival de Alana Flores? Muchos se preguntan contra quién competirá la influencer mexicana después de que su contrincante Samadhi Zendejas se bajara de la pelea por motivos que supuestamente tendrían que ver con un desacuerdo con el peso pactado.

El próximo 26 de abril se llevará a cabo el evento Supernova Strikers en la Arena Ciudad de México. El evento será transmitido en vivo a través del servicio de streaming de Netflix y la pelea principal será la protagonizada por Alana Flores.

¿Quién peleará contra Alana Flores en Supernova 2026?

A través de una transmisión en vivo, se reveló a la rival de la creadora de contenido en los canales oficiales de Supernova 2026, así como en las redes oficiales de la famosa de redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Buscan a nueva peleadora Supernova aclara si Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores por el peso

El día anterior de la revelación, Alana había adelantado que estaba orgullosa de la rival que tendría en el combate, pues mencionó: “Es una muy buena rival, va a ser un verdadero reto”, aseguró.

Antes de la revelación, las redes sociales se llenaron de suposiciones y de mujeres que retaban a Alana a un combate. En ese sentido, resaltó el desafío de una mujer llamada Flor, quien realizó una serie de videos al respecto.

Alana Flores reaccionó a los videos con un video de comedia en el que habló de las importantes diferencias entre ambas, por lo que de manera humorística comenzó a dar unas clausulas ridículas como que sus guantes estuvieran llenos de yeso y los de ella, de espuma.

Otros mencionaban que podría tratarse de una pelea contra Kim Migneault, novia del influencer Sonrixs y también creadora de contenido, quien recientemente se mostró con unos guantes de boxeo y llevaba tiempo entrenando esta disciplina.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO