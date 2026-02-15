Alana Flores estalla contra declaraciones de Bárbara de Regil | VIDEO

Alana Flores ha alzado la voz una vez más, en esta ocasión después de las recientes declaraciones de Bárbara de Regil, quien reveló porqué no se concretó su pelea con la infuencer a pesar de que en Supernova 2025 “la había retado” en público.

Y es que Bárbara de Regil decidió opinar sobre la polémica que rodea a Samadhi Zendejas y Alana Flores después de que la joven actriz dio a conocer que se cancelaba su combate para Supernova 2026 por una cuestión referente al peso.

Bárbara de Regil amenaza a Alana Flores para tener una pelea de box ı Foto: Especial

La protagonista de Rosario Tijeras confirmó que fue por las exigencias del peso por el que al final no se enfrentó a la famosa. “Híjole, voy a llegar... te baja la cara, yo bajaría el músculo”, sentenció De Regil al explicar que la organización le exigió bajar de 59 a 55 kilos y cuestionó: “¿Por qué no mejor ella sube a mí?"

Alana Flores reacciona a las declaraciones de Bárbara de Regil

A través de un mensaje en redes sociales, la campeona de boxeo entre creadores de contenido aseguró que hay “mucha valentía para hablar”, pero no para demostrarlo con acciones dentro del ring.

En ese sentido, aseguró que aunque hubo una negociación con Bárbara de Regil sin propuesta económica formal, al final no se logró concretar. Además, reiteró que con Samadhi Zendejas tampoco recibió una oferta oficial del peso pactado.

“Ambas son dos mujeres que yo admiro y respeto demasiado, pero la verdad es que siento que estoy siendo atacada de una forma muy injusta y que toda la narrativa se está tergiversando de una forma en la cual me están pintando a mí como de lo peor”, dijo.

@alanafloresf Hay que tener valentía para demostrar y no solo para hablar. ♬ sonido original - alanafloresf 🖤

“Puedo ser o no de tu agrado, pero creo que he demostrado que soy una persona con compromiso, he demostrado que soy alguien de palabra y he tratado siempre de mostrarme lo más transparente posible en redes. Amo el box y algunas personas consideran que soy muy intensa con este tema, pero es que me duele mucho”, sostuvo.

La influencer destacó además el compromiso de su anterior contrincante, Gala Montes, quien a pesar de sus quejas sí se presentó a la pelea el año pasado. “Las cosas no solo se dicen, se demuestran”, expresó, asegurando que ha sido objeto de acusaciones sin pruebas.

Alana Flores también rechazó los señalamientos de que “compra” sus peleas y argumentó que sería más rentable que perdiera. También señaló que el boxeo es uno de sus proyectos más personales año con año y finalmente, reiteró que sigue en pie un reto a Bárbara de Regil y Samadhi Zendejas.