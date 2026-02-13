Adriano Zendejas defiende a Samadhi tras reto de Alana por su pelea en Supernova | VIDEO

Adriano Zendejas defiende a Samadhi tras críticas de Alana por cancelar su pelea en Supernova

Samadhi Zandejas y Alana Flores iban a protagonizar una de las peleas principales de Supernova Génesis 2026, hasta que hace un par de días se dio a conocer que la actriz se bajaba de la pelea por no haber logrado ciertos acuerdos sobre la misma.

Las especulaciones no tardaron en surgir sobre quienes se preguntaban cuáles eran las condiciones que no lograron acordarse para la pelea entre la actriz Samadhi Zandejas y la creadora de contenido Alana Flores, quién publicó un video en el que dejó ver su molestia por el cambio de opinión de la famosa.

Samadhi Zendejas y Alana Flores se enfrentarán en Supernova Genesis ı Foto: Redes Sociales

Alana Flores revela por qué Samadhi canceló su pelea

Fue a través de sus redes sociales que la celebridad de internet dio detalles de por qué su combate más esperado hasta el momento fue cancelado para esta edición del torneo de box.

La influencer aseguró que ella aceptó desde un inicio el reto de su contrincante, pero una vez más el problema que el peso, similar a lo que ocurrió en su pelea contra Gala Montes.

Flores puntualizó que aunque ella siempre había competido bajo los 52 kg, su rival quería que pelearan en el rango de los 56. Aunque lana accedió a llegar a 54 como un punto medio, mencionó que su contrincante no estuvo dispuesta a bajar “ni un kilo”.

Fue por ello que desde el 4 de Febrero se le comunicó a la famosa que Zendejas no pelearía con ella y que habían dejado de recibir respuestas por parte de su equipo.

“Se me hizo raro, porque todavía siguió subiendo cosas a sus redes como si todavía estuviera entrenando o preparándose para la pelea, sabiendo que ya no iba a estar. Debido a la duda e incertidumbre, ayer tomé la triste decisión de mandarle un mensaje por privado y, sin recibir respuesta alguna, sacó el comunicado (cancelando la pelea)”, compartió Alana.

Adriano Zendejas aclara qué pasó con su hermana y Alana

En sus redes sociales el actor y creador de contenido Adriano Zendejas aseguró que su hermana es muy responsable, pero lo que las condiciones que pedían para llevar a cabo la pelea en supernova eran extremistas

“Dicen: ‘va a bajar un kilo, necesita que baje un kilo’, mi hermana pesa actualmente como 64 kilos, o sea para bajar, debería bajar 10 kilos, entonces no pongas de que no, yo conozco a mi carnala a ella no le da miedo”, dijo Adriano Zendejas.

Las declaraciones del hermano de la famosa dividieron opiniones, pues muchos dudan que pese lo que menciona su hermano, con quien tiene una relación distante desde hace varios meses.

Cabe mencionar que Alana Flores buscó una última oportunidad de pelear contra Samadhi, pues le dijo que podía subirse a los 56 kilos siempre y cuando se pesen el día de la pelea en Supernova.