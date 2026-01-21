Supernova Genesis: Todo sobre la pelea de box entre Alana Flores y Samadhi Zendejas

Supernova Genesis: Todo sobre la pelea de box entre Alana y Samadhi Zendejas

Supernova Genesis contará con una de las peleas más esperadas en el boxeo de creadores de contenido, pues finalmente Alana Flores ha aceptado el desafío de la actriz Samadhi Zendejas, lo que causó furor entre los fans de las famosas.

Alana Flores cuenta con cuatro cinturones que ha ganado en diferentes eventos de box como el pasado Supernova y dos en La Velada del Año. Sin embargo, algo que se le criticaba era que ninguna de sus contrincantes ha tenido tanta experiencia como ella en la disciplina, a excepción de con la que peleó por primera vez.

Fue por eso que cuando Samadhi Zendejas retó a la streamer a mediados del 2025 para subirse juntas al ring en un combate, puesto que ella tiene cierto tiempo entrenando, a pesar de que será su primera vez en una pelea real.

En ese sentido, la novia de Sebastián Cáceres mostró su entusiasmo y aseguró que aceptó la pelea porque la rival le parecía interesante. También dio a conocer que cambiará de equipo en esta ocasión, por lo que no tendrá al entrenador de siempre.

Por su parte, Samadhi destaca la idea de que su pelea sea una de gran calidad boxística a pesar de que no son profesionales, pues maneja una mejor técnica que otras ex contrincantes de quien es su rival en esta ocasión. También señaló su interés por que más actrices se atrevan a formar parte de este tipo de eventos virales que dan mayor visibilidad a los involucrados.

La pelea entre ambas está pactada para llevarse a cabo el domingo 26 de abril del 2026 en la Arena CDMX y el horario está por revelarse, aunque el evento inicia a las 19:00 horas. Los boletos para Supernova Genesis se encuentran disponibles a través de el portal de súper boletos.

Algunas reacciones fueron: