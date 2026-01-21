Supernova Genesis: Todo sobre la pelea de box entre Lupita Villalobos y Kim Shantal

Este miércoles 21 de enero se dio a conocer la pelea de box entre Lupita Villalobos, quién forma parte del podcast Las Alucines, contra Kim Shantal, también creadora de contenido, en el torneo viral Supernova Genesis.

El anunció de la pelea entre Lupita Villalobos y Kim Shantal sorprendió a los miles de fanáticos de ambas celebridades de internet, pues muchos desconocían esta faceta más intensa de ambas, prometen ser una de las peleas de Supernova Génesis que el público mantendrá en el radar.

La pelea entre las creadoras de contenido fue la tercera en ser anunciada y rápidamente dio de qué hablar en las redes sociales donde opinaron sobre quién podría ser la ganadora. Y es que Lupita es conocida por tener un carácter bastante explosivo, pero Kim no se queda atrás con respecto al momento de sacar la garra.

“Cuando me propongo algo, generalmente lo cumplo y bien”, aseguró Villalobos, mientras que Shantal aseguró que tomaría este nuevo reto para “conquistar el deporte” ahora que se encuentra en su versión más madura y fuerte.

Por un lado Lupita Villalobos tiene 36 años de edad, mientras que Kim Shantal tiene 32 años. Las famosas pelearán con careta, de modo que tratarían de evitar que los golpes afecten la apariencia física de ambas. Esta es la primera vez que ambas boxean y muestran una altura similar, aunque Lupita parece ser ligeramente más alta.

La pelea entre ambas está pactada para llevarse a cabo el domingo 26 de abril del 2026 en la Arena CDMX y el horario está por revelarse, aunque el evento inicia a las 19:00 horas. Los boletos para Supernova Genesis se encuentran disponibles a través de el portal de súper boletos

Algunas de las reacciones por el momento son: