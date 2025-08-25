Lupita Villalobos es una de las personalidades de Internet más reconocidas gracias a su podcast con Kass Quezada ‘Quesito’ llamado Las Alucines, donde cuentan experiencias e historias exageradas de todo tipo de temas.

Uno de los temas más hablados en las últimas semanas de Las Alucines ha sido la boda de Lupita Villalobos con su novio Juan. La pareja se comprometió en un viaje en Nueva York hace un par de años y ahora están listos para darse el ‘sí, acepto’.

El momento generó emoción entre sus fans y el podcast amplió el entusiasmo por su boda que se llevará a cabo en España esta última semana de agosto del 2025. Se trata de la segunda boda de la creadora de contenido.

¿Cuándo es la boda de Lupita Villalobos?

Se sabe que la boda de Lupita Villalobos con Juan se llevará a cabo el próximo 29 de agosto y se llevará a cabo en una provincia de España llamada Toledo, que es famosa por su metal.

La famosa ha compartido su emoción por casarse con su novio con quien tiene 13 años de diferencia; se sabe que llevan un tiempo viviendo juntos y que tienen una relación estable que los fans celebran.

Lupita ha mencionado que no va a entrar a la boda con la marcha nupcial y se sabe que ya se encuentran en España sus amigos cercanos, pues incluso aprovecharon para celebrar en Europa el cumpleaños de Quesito.

Ella ha procurado mantener los detalles sobre la decoración, sus zapatos y su vestido en secreto, por lo que será cuando revelen las primeras imágenes que sabremos los pormenores de la celebración.

Así fue la primera boda de Lupita Villalobos

La influencer se casó hace varios años con un hombre del norte de México, un hombre identificado como Federico de quien se separó en el año 2019 después de que él le fue infiel y ella lo descubrió en el acto.

La boda fue muy tradicional. Ella lució un vestido blanco de encaje que dejaba ver su figura, además de un largo velo con un peinado estructurado y un maquillaje bastante cargado. La boda se celebró a lo grande y duraron varios años casados.

Se sabe que en la actualidad, Federico está casado con la mujer con quien engañó a Lupita Villalobos. Por su parte, ella ganó fama en redes sociales al mostrar su proceso de sanación tras una infidelidad y ahora construye un nuevo camino con su prometido Juan y una prolífica carrera en redes sociales.