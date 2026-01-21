Supernova Genesis: Estas son las peleas de box entre celebridades en México

Este miércoles 21 de enero se revelaron quiénes son las celebridades que se enfrentarán en la próxima edición del torneo de boxeo, Supernova Genesis, desatando furor en la comunidad de internet.

La presentación oficial de las peleas de Supernova Genesis se llevó a cabo en medio de la intriga del público que deseaba saber cuáles eran los artistas que aceptaban el desafío de practicar box por 4 meses antes de subirse al ring frente a miles de personas.

Estas son las peleas de Supernova Genesis

Lonche Vs Wilito

El oriundo de Los Mochos se enfrenta con el creador de contenido de Texas. Ahora, los amigos que han compartido una comunidad compiten entre sí para una pelea de box que dará de qué hablar.

Alana Vs Samadhi Zendejas

Otra de las peleas entre mujeres que darán de qué hablar será una de las más esperadas desde hace tiempo, pues Samadhi ya había retado a Alana a subirse al ring juntas.

Mario Bautista Vs Aaron Mercury

La pelea entre Mario Bautista y Aaron Mercury es otra de las más esperadas de Supernova Génesis. Los dos creadores de contenido famosos por su atractivo dieron de qué hablar al anunciar su pelea y durante el anuncio dejaron ver que se viene mucho beef entre ambos.

Lupita Villalobos Vs Kim Shantal

La tercera pelea en ser anunciada también se puede convertir en una de las más esperadas por el público del Internet, pues se enfrentará la influencer Kim Shantal contra Lupita Villalobos, quién es parte de uno de los podcast más importantes de la actualidad, Las Alucines.

El Abraham Vs Nando

Milica Vs Ari Geli

La primera pelea anunciada fue la de Ari Geli, quien ya estuvo en La Velada del Año contra Alana y que ahora enfrentará a Milica, una de las ganadoras de la edición anterior de Supernova.

