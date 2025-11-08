Lupita Villalobos le responde a Lady Fritanga: ‘Más respeto para Obregón’

Lupita Villalobos, reconocida influencer sonorense, respondió a los polémicos comentarios que realizó la creadora de contenido Tamara Chiunti, mejor conocida en redes como Lady Fritanga, sobre Ciudad Obregón, Sonora.

A través de un video difundido en sus plataformas digitales, la integrante de Las Alucines pidió “más respeto para Obregón”. El clip rápidamente se viralizó y fue una de las respuestas más celebradas por cientos de usuarios.

¿Qué dijo Lady Fritanga sobre Obregón, Sonora?

Tamara Chiunti publicara un video —posteriormente eliminado— en el que hacía comentarios negativos sobre su visita a Ciudad Obregón. Sin embargo, el contenido ya había sido replicado en distintas plataformas, lo que derivó en una fuerte ola de críticas hacia la influencer veracruzana.

“Literal, llegas a Obregón y ya hueles a fritanga. Al lugar que vayas, wow, como apestas a fritanga. Llegué ayer y mi outfit aún apestaba a fritanga.

“Me hospedé en el Fiesta Inn, pero había sólo dos hoteles, mis hermosas. No había nada más. Olíamos a fritanga todo el santo día. Yo siento que eso ya es normal ahí en Sonora. Me olía hasta el pelo”, comentó en el video la joven.

Usuarios de redes sociales no tardaron en apodarla Lady Fritanga, haciendo referencia a su manera de expresarse y al tono despectivo con el que habló sobre la ciudad sonorense.

“No hay restaurantes como de brunch. Es como que ‘en la casa de no sé quién’ y se llama Sofía’s Brunch, y yo así de ¿cómo, güey?”, también dijo.

@el.ojonoticias 📱 Tiktoker veracruzana causa polémica por criticar a Ciudad Obregón que huele a fritangas y luego se disculpa 😬 #CiudadObregón 🤓 | Una tiktoker veracruzana, @TamaraChiunti, desató polémica tras publicar un video donde critica su visita a Ciudad Obregón, Sonora. Entre otras cosas, dijo que “solo hay dos hoteles” y que “salió oliendo a fritanga de todos lados”, lo que generó indignación entre los obregonenses. 😤 Usuarios defendieron el orgullo local, destacando la hospitalidad y la gran oferta gastronómica de la ciudad. 🌮💛 Tras la ola de comentarios, la creadora subió otro video para disculparse, asegurando que no quiso ofender a nadie. 🙏 ♬ sonido original - el.ojonoticias

Lupita Villalobos le responde a Lady Fritanga: ‘Más respeto para Obregón’

Una de las reacciones más esperadas por el público ante la polémica de Tamara Chiunti, o Lady Fritanga, fue la de la influencer sonorense Lupita Villalobos, quien no dudó en salir en defensa de Ciudad Obregón.

“Te voy a decir algo, preciosa. No hay manera que una hermosillense permita que alguien se meta con Obregón, los únicos que pueden criticar a Obregón somos los de Hermosillo”, expresó y dejó claro que, aunque existe una rivalidad amistosa entre ambas ciudades, sólo los sonorenses tienen el derecho de hacer bromas o críticas sobre su propia tierra.

“Ahora resulta que va a venir una morra de Veracruz a querer criticarlos. Oye, no te confundas, preciosa, te metiste con la ciudad del estado equivocado”, continuó.

Lupita Villalobos también defendió con orgullo la imagen de Ciudad Obregón. “¿Qué no sabes contar? Supongamos que viste tres calles en la vueltita que te diste por Obregón, fueron las mejores tres calles mejor trazadas que has visto en tu vida”, dijo.

Finalmente, abordó el comentario que originó el apodo de Lady Fritanga: “Que huele a fritanga, fritanga has de tener en las fosas nasales porque en Obregón ni se usa, ni sabemos qué es eso”.

