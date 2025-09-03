Lupita Villalobos reacciona a las críticas por su vestido de novia: ‘Pura gente envidiosa’ | VIDEO

Lupita Villalobos se hizo viral hace unos días al compartir todos los detalles sobre su boda en España con su pareja Juan Luis, después de cuatro años de relación. Uno de los elementos que más llamó la atención de su matrimonio fue su vestido de novia.

Tras revelar cómo se veía en su boda, no tardaron en haber críticas contra Lupita Villalobos por quienes consideraban que no se había arreglado de la manera correcta para la ocasión. En ese sentido, se hizo viral un comentario de una mujer que desaprobó su apariencia.

Critican a Lupita Villalobos por su boda. ı Foto: Instagram

“Pudo haber sido una boda de ensueño europea pero optó por hacerla naca”, comentó la usuaria Mariaeleeenac en Instagram, quien aseguró que la influencer de 35 años se equivocó al lucir un estilo muy cargado que para ella, no es digno de una boda en España.

Lupita Villalobos reacciona a críticas por su boda

A través de un video publicado en TikTok, la influencer habló de la buena recepción que tuvo su boda, aunque también admitió que no estaba enterada de los malos comentarios.

“Hay personas que no están conformes en cómo me veía, cómo me maquillaron, si me casó Fredo, no sé qué tanto mitote se traen”, comenzó. “Ese día se queda tatuado en mi corazón para siempre”, aseguró.

La creadora de contenido dijo saber que no puede agradar a todo el público, menos cuando se trata de su gusto personal. “Me vale madre, ni me importa, tan es así que ni había visto”, dijo y aseguró que la mayoría de contenido sobre su boda es positivo.

“Ando en Roma bien a gusto, mientras personas andan bien mortificadas que si mi vestido estuvo muy exagerada, que si soy una naca, no sé que más cosas dijeron, chamacos”, mencionó.

Finalizó al decir: “Comentarios malos son de pura gente envidiosa que no tiene vida y se los va a llevar la ching**a”, terminó, dejando claro que no le importa la negatividad con los que se encontró recientemente.

¿Cómo se veía Lupita Villalobos en su boda?

Si bien en total Lupita Villalobos usó dos vestidos en su boda, fue el que usó durante ceremonia el que se robó las miradas, al tratarse de un atuendo lleno de detalles y muy extravagante, pero sin perder la elegancia.

El vestido fue hecho por la casa de moda en Monterrey conocida como Narciza Severa y era de dos piezas. Contaba con aplicaciones de perlas y piedras encima de la tela gruesa con encaje. Destacó el corte del escote y una gargantilla estilo gótico.

La influencer decidió combinar su atuendo con un maquillaje cargado muy al estilo ‘buchón’ que la llegó a caracterizar años atrás; así como una cola de caballo alta. El resultado final fue la expresión clara de identidad de Lupita Villalobos, que resalta como una mujer brillante y llamativa.