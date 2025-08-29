¿Quién es Juan? El segundo esposo de Lupita Villalobos con quien se casó en España

Lupita Villalobos se casó con Juan Luis este 25 de agosto del 2025 en una boda llena de sus mejores amigos y familiares en Toledo, España. El mágico momento se hizo rápidamente viral en las redes sociales, donde celebraron la unión de la pareja.

Ya que Lupita Villalobos se casó anteriormente por la iglesia, la pareja decidió realizar una ceremonia simbólica. De este modo, Juan Luis se convirtió en el segundo esposo de la influencer, quien se hizo viral por hablar de la infidelidad que sufrió por parte de su ex.

Muchos se preguntan quién es el nuevo esposo de la famosa creadora de contenido oriunda de Hermosillo y a continuación, te compartimos todo lo que sabemos respecto a él.

¿Quién es Juan Luis, el esposo de Lupita Villalobos?

Juan Luis es un hombre madrileño de 48 años de edad, por lo que se sabe que es 13 años mayor que Lupita, que tiene 35. La pareja reveló que eran novios en el año 2022 y se sabe que al inicio de su relación, solían viajar juntos en rutas de motocicleta, lo que los llevó a conocer toda España en carretera.

Él lleva sus cuentas de redes sociales de manera privada, por lo que no se sabe mucho más de su vida personal. En el pasado, ella ha bromeado con que supuestamente él fue su abogado de divorcio para terminar con su primer matrimonio, aunque esto parece ser una broma.

Se conocieron en México y a ella le sorprendió saber que él no tenía interés en casarse, mientras que ella estaba preocupada por la idea de que su divorcio la hacía ‘valer menos como mujer’. Recordemos que fue en 2021 que ella comenzó a narrar su historia de infidelidad en redes sociales.

Sin embargo, pasaron varios años juntos y él decidió pedirle matrimonio en el año 2023, para finalmente casarse este 2025 en Toledo, España, donde celebraron con una boda a lo grande.