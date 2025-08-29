Lupita Villalobos se casa en España y brilla con espectacular vestido| VIDEOS

Lupita Villalobos se casó este viernes 29 de agosto en Toledo, España. La influencer e integrante del podcast Las Alucines celebró sus nupcias con su esposo Juan después de un par de años de estar comprometidos, en una reunión con amigos y familiares cercanos.

Así fue la boda de Lupita Villalobos en España

La boda se llevó a cabo en el jardín de un hotel en Toledo, donde acudieron otras celebridades de Internet como Un Tal Fredo, que es una de sus amistades más cercanas. Asimismo, Kass Quezada ‘Quesito’ de Las Aluciens, fue la dama de honor de Lupita Villalobos.

Ellos lucieron atuendos en color vino elegidos por la novia, que se casó en un espacio lleno de romanticismo y arquitectura toledana. La celebración comenzó el 28 de agosto con la cena de ensayo y el 29 fue la preboda, para culminar en la gran boda de la influencer con Juan Luis, originario de Madrid.

Además, se sabe que viajaron invitados de varias partes de España y México, al mostrar la distribución de las mesas de invitados según de dónde venían, incluyendo así a amistades de CDMX, Monterrey, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada y otras ciudades.

En redes sociales, la mujer compartió cómo caminó al altar de la mano de su padre, con la canción ‘Young and Beautiful’ de Lana del Rey.

"Me casé con mi Juan y estamos muy felices de compartirlo con ustedes“, celebró ella en una publicación de sus redes sociales. También compartió otro video mostrando cada detalle de su look para la boda.

El impactante vestido de novia de Lupita Villalobos

La creadora de contenido mexicana lució un vestido hecho a la medida de Narciza Severa, una marca de moda de Monterrey que realiza vestidos exclusivos llenos de detalles.

Fue el diseñador Saúl Tello quien se encargó del diseño. Decidieron un estilo dramático con encaje y elementos de perlas con cristal entrelazados para darle un toque maximalista al vestido.

El vestido enmarca la figura de la famosa y su ‘cinturita breve’ como ella misma menciona. Además, el atuendo iba acompañado por un collar estilo gótico que en la parte de atrás se convertía en su velo, lo que le daba un toque moderno y con mucha propuesta a su vestido. Incluyeron las perlas y cristales en los guantes de tul.

La influencer llevó el cabello recogido en una cola de caballo y en un punto se quitó los guantes y la suerte de velo. Lució un maquillaje cargado de los ojos muy al estilo ‘buchón’ del norte de México y sus zapatos fueron Jimmy Choo. Además, llevó un ramo con flores blancas y un lazo.

Después de la ceremonia, hubo fiesta al estilo español, con flamenco en vivo.