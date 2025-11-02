Lupita Villalobos estalla contra fan que se le colgó a su esposo: ‘Más respeto, preciosa’ | VIDEO

Las Alucines son uno de los podcasts más escuchados en México, por lo que Lupita Villalobos y Kass Quezada han tenido la oportunidad de tener una gira donde recorren varias ciudades del país para hacer presentaciones.

Lupita Villalobos reacciona a fan que abrazaba a su esposo

Fue recientemente durante una presentación en Torreón que comenzó el drama cuando se hizo viral un video donde Lupita Villalobos le respondía a una mujer que se colgó de su esposo Juan para tomarse una foto.

“Más respeto, preciosa”, pidió la influencer, “al acto, a mi esposo. Siéntate, mi vida, antes de que te desgreñe y te parta tu madre...”, comenzó a decir la influencer entre risas, dejando claro que no estaba en verdad molesta por la situación.

A pesar de ello, el público y en redes sociales sí notaron cierta incomodidad en la cara de Juan, además que indicaron que la mujer sí mostraba una cercanía extrema con el español, lo que llevó a las fans del podcast a buscar a la chica para quemarla en Internet.

Después de ello, las propias Kass pidió a sus seguidoras que dejaran de atacar a la muchacha, al señalar que simplemente destacaron la situación en pleno show como una manera de interactuar con el público y que no había necesidad de tirar odio.

"Oigan sí fue un cotorreo que se armo en el show y todos nos reímos pero de ahí a utilizar esto como oportunidad para ofender a la persona o comentar cosas fuera de lugar, tampoco. Seamos una comunidad que se ríe pero es bondadosa también", pidió en un comentario.

Fan de Las Alucines se disculpa

A través de su cuenta de TikTok, la mujer que se llama Ale Jiménez, reaccionó a las críticas que ha recibido. En ese sentido, contó que estuvo esperando un rato para tomarse una foto con Juan.

“Estuvo mal porque invadí su espacio personal, en el momento no lo vi así”, admitió, “lo que pasó con Lupita y Quesito lo vi como cotorreo. Lo empecé a ver mal hasta que ustedes me dijeron”.

La mujer asegura que se disculpó con Lupita Villalobos por medio de un mensaje en donde explicó que su intención no era faltar al respeto.

A pesar de ello, las fans no han perdonado, pues señalan que ella misma faltó el respeto a Las Alucines durante el show, gritando cosas fuera de lugar. En ese sentido, comentaron:

“Para que aprendas a guardar compostura y más con maridos ajenos“.

“Es que chica, no solo lo abrazaste, estabas bien colgada y se ve la incomodidad del esposo de Lupita".

“Es que estuviste in-so-por-ta-ble todo el show además que ni siquiera respetaste a ninguna".

“Hay algo que se llama respeto y límites, y si los pasaste, pues ahora enfrentas las consecuencias preciosísima”.