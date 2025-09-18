Las Alucines tour Tu nuevo estilo de vida: Fechas y cómo comprar boletos

Las Alucines es un podcast mexicano creado por las influencers Lupita Villalobos y Kassandra Quesito Quezada. Han crecido rápidamente en redes sociales y el programa se ha convertido en uno de los favoritos del público. Es por ello que lanzaron su tour 2025 llamado Tu nuevo estilo de vida, con el que recorrerán varias ciudades de México para llevar a sus fans un poco de su humor y ocurrencias.

Te contamos cuáles son las fechas del tour de Las Alucines y cómo puedes comprar los boletos para que no te pierdas de un show en vivo que promete hacerte reír a carcajadas.

Las Alucines tour Tu nuevo estilo de vida: Fechas y ciudades

Conoce las fechas y las ciudades en las que se presentará el show en vivo de Lupita y Kass, Las Alucines, como parte del tour Tu nuevo estilo de vida:

Querétaro: El 21 de septiembre, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Veracruz: El 10 de octubre, en el Teatro de la Reforma IVEC

Xalapa: El 11 de octubre, en el Gimnasio Nido de Halcón UV

Saltillo: El 29 de octubre, en el Auditorio del Parque Las Maravillas

Torreón: El 30 de octubre, en el Poliforum Torreón

Chihuahua: El 13 de noviembre, en el Teatro de los Héroes

Ciudad Juárez: El 26 de noviembre, en el Centro Cultural Paso del Norte

¿Cómo comprar boletos para Las Alucines tour Tu nuevo estilo de vida?

Los boletos se pusieron a la venta desde el 15 de julio a las 11:00 am (hora Ciudad de México), por ello te recomendamos revisar la disponibilidad de entradas para cada show. Sólo tienes que ingresar al sitio oficial de Las Alucines y comprar tus boletos en línea, o dar clic AQUÍ.

Toma en cuenta que sólo podrás ingresar al evento si eres mayor de edad, es decir, debes tener mínimo 18 años y contar con una identificación vigente.

Te sugerimos también mantenerte al pendiente de las redes sociales de Las Alucines Podcast, de Lupita Villalobos y de Kass Quezada, para que te enteres si habrá más fechas o si habrá algún cambio en la programación del tour Tu nuevo estilo de vida.

Recuerda que el podcast de Las Alucines está disponible en plataformas como YouTube y Spotify. O, si así lo prefieres, puedes encontrar algunos fragmentos en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook.

Además, Lupita Villalobos y Kassandra Quesito Quezada. ganaron hace poco tiempo el premio a mejor Creador del Año en los TikTok Awards 2025.