Las Alucines en el Auditorio Nacional: Boletos y fecha para el show en vivo en CDMX

Las Alucines se han convertido en unas de las creadoras de contenido más influyentes de México, quienes conquistaron al público por su podcast en el que cuentan experiencias que mezclan la realidad con la ficción.

El proyecto de Lupita Villalobos y Kass Quezada ‘Quesito’ llamado Las Alucines ha arrasado con sus presentaciones en vivo que se han llevado a cabo en varias regiones de la República Mexicana y ahora, han dado el gran salto al Auditorio Nacional.

Las Alucines en el Auditorio Nacional

Fue a través de las redes oficiales de las influencer, su proyecto, así como su productora que se dio a conocer sobre su llegada al Auditorio Nacional. "Un sueño que estamos por cumplir junto contigo, esperamos verte ahí y reírnos hasta llorar“, escribieron en la descripción.

En el video, podemos ver un sketch en el que ambas jóvenes viajan al Auditorio para preguntar de la manera más inocente si es que pueden rentar (o comprar) el recinto para presentarse una noche ahí.

Tras conseguirlo, ambas comienzan a volantear y buscar la manera en la que todos se enteren de su presentación. Después, podemos ver un cartel que dice Las Alucines desde el Auditorio Nacional Fuera de Control.

Asimismo, se muestra que la fecha para la presentación especial será el 14 de enero del 2026 a partir de 20:30 horas en el recinto con una capacidad para 10 mil personas.

Boletos para Las Alucines en el Auditorio Nacional

Las ventas de los accesos al evento se encuentran a cargo de e-Ticket y su venta comenzará a partir del 30 de septiembre a las 11:00 horas de la CDMX, por lo que debes estar muy atenta para poder asistir al evento.

Hasta ahora, se desconocen cuáles serán los costos para ver a las creadoras de contenido en vivo y si habrá oportunidad de Meet & Greet o de conseguir algún tipo de paquete especial.

Las Alucines comenzó en el año 2024 y con pocos episodios, ‘Quesito’ y Lupita Villalobos consiguieron obtener gran éxito por su manera divertida y relajada de contar historias fuera de lo común. Tras una exitosa gira y varios premios ganados, las jóvenes siguen dando de qué hablar y triunfando en el mundo del espectáculo.