¿Alana Flores es boxeadora profesional o por qué el Consejo Mundial de Boxeo avala su pelea contra Gala Montes?

Una de las situaciones más comentadas sobre la pelea entre Alana Flores y Gala Montes, en Supernova Strikers 2025, es que será avalada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), algo que desató polémica entre aficionados, pues hubo confusión sobre si el organismo regulador del deporte haría oficial el evento y en consecuencia serían boxeadoras profesionales.

Fue en un comunicado en donde el CMB informa que avalará toda la función. “El evento contará con el aval del organismo más importante del boxeo mundial, garantizando integridad, seguridad y supervisión profesional en cada combate”.

El Consejo Mundial de Boxeo, uno de los cuatro grandes organismo que manejan el boxeo a nivel global, pidió una serie de medidas para hacer de Supernova un evento seguro para cada uno de los participantes.

Entre las solicitudes le exigió a la organización exámenes médicos antes las peleas y un alta médica obligatoria para dejar que los involucrados suban al ring, en donde se aplicarán reglas oficiales del deporte, sumado a que contarán con réferis experimentados.

Esto no quiere decir que la pelea entre Alana Flores y Gala Montes sea un combate profesional o amateur. Aunque la velada cuente con el aval del Consejo Mundial de Boxeo, no significa que los participantes son profesionales o remotamente cercanos a ser peleadores experimentados.

La única persona que sabe lo que es pelear en un ring es justamente Alana Flores, quien lleva años entrenando el deporte, pero siempre aclarando que lo hace de manera recreativa y con enfoque en los eventos en donde combaten influencers, como en La Velada del Año que organiza el español Ibai Llanos.

Cartelera completa de Supernova Strikers: Orígenes

Alana Flores vs Gala Montes

Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

Luis ‘Pride’ vs Shelao

Mercedes Roa vs Milica

Westcol vs Mario Bautista

Ian Granados vs Yeye

Yoz Gless vs Paulette Gallardo

Alex Medina vs ‘Chino’ Brayan

Alana Flores admitió que será difícil mandar al suelo a Gala Montes porque la diferencia física entre ambas es notoria. Sin embargo, aseguró que la pelea se podría detener “porque a la mera hora, en el momento en que esté recibiendo los golpes va a pensar, ‘¿por qué realmente acepté esto?’.

Respecto al esperado combate, Gala Montes afirmó que aunque no es boxeadora respeta el deporte, además de que se dijo agradecida por conocer a diferentes personas en el gimnasio en el que entrena y dejó en claro que bajar de peso nunca fue una opción.

“No soy boxeadora, es una pelea de exhibición, somos artistas, influencers, streamers peleando. Cuando se me invitó a este proyecto se me propuso la idea de bajar de peso, desde el principio fue un rotundo no, a lo cual mi contrato se firmó a lo que pedí”, señaló tajantemente Gala Montes.

