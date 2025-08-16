Gala Montes se gana el odio de todos por comer pizza y burlarse de Alana durante el pesaje (VIDEO)

Gala Montes volvió a estar en la boca de todos por la terrible acción que hizo durante el pesaje para su pelea ante Alana Flores, por la que se ganó las críticas de los aficionados en redes sociales.

Berth Oh, host del evento, le pidió a la actriz mexicana que se subiera a la báscula para ver en qué peso llega a la pelea de este domingo ante Alana Flores, pero antes de subirse a la balanza le pidió a su entrenador que le pasara una caja de pizza.

Gala Montes agarró una rebanada y se subió a la báscula comiendo pizza, dejando una de las imágenes más controversiales de las redes sociales; sin embargo, la cantante se ganó algunas críticas y el hate de los internautas por no respetar el deporte.

Una pizzita antes del evento estelar 🍕#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/C0IrLQL3nJ — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 17, 2025

Esta fue la respuesta de la gente en redes sociales por la terrible acción de Gala Montes

Después de que Gala Montes se subiera a la báscula comiendo una rebanada de pizza, la actriz mexicana se ganó las críticas en redes sociales y algunos comentarios negativos por parte de creadores de contenido.

Uno de ellos fue el influencer colombiano Juan Guarnizo, quien publicó en su cuenta de X que “Gala comiéndose una pizza en pleno pesaje se sintió como ese compañero de la escuela que presume sacar malas calificaciones”.

Otros comentarios que inundan las redes sociales son los siguientes: “Gala Montes quejándose de que Alana habla de su familia, cuando Alana es esto literal en todos sus proyectos”, “Qué falta de respeto la de Gala Montes hacia uno de los deportes que más disciplina requieren; ya sabemos por qué su berrinche de no tener un límite de peso”, “Ahora resulta que para Gala Montes es pecado tener familia presente y unida”.

Que falta de respeto la de Gala Montes hacia uno de los deportes que más disciplina requieren, ya sabemos por qué su berrinche de no tener un límite de peso pic.twitter.com/tfc5lXU3Tw — Vieja Gacha (@viejagacha) August 16, 2025

Gala Montes quiere romper con el invicto de Alana Flores

Gala Montes se subirá por primera vez al ring para mantener una pelea ante Alana Flores, la creadora de contenido mexicana que lleva tres combates en su corta carrera como boxeadora y tres victorias en dos eventos diferentes.

La actriz mexicana ha demostrado que tiene muchas ganas de vencer a Flores en su primer enfrentamiento como boxeadora y en los cara a cara y el pesaje ha levantado los ánimos entre ellas dos; hasta Adrián Marcelo ha quedado involucrado en esto.

La pelea entre Gala Montes y Alana Flores podría tener una ligera ventaja para la principiante, ya que tiene una ventaja de diez kilos y 19 centímetros más que la influencer mexicana.

DCO