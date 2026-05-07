¿Quién es Dennis te Kloese, el nuevo presidente deportivo de Monterrey?

El Monterrey dio un anuncio importante este jueves, pues el neerlandés Dennis te Kloese será el nuevo presidente deportivo de los Rayados, abriendo una nueva etapa en el equipo regio, que este semestre quedó prematuramente eliminado de la Liga MX y de la Concacaf Champions Cup.

En un comunicado el equipo mexicano señaló que “desde este momento, Dennis participa activamente en la toma de decisiones deportivas del Club. Se prevé su llegada a Monterrey durante los primeros días de junio para continuar con su transición presencialmente e iniciar su gestión en forma integral a partir del 1 de julio”.

¿Quién es Dennis te Kloese?

Dennis te Kloese es un exjugador y directivo de futbol neerlandés, quien cuenta con mucha experiencia en el balompié europeo y en la Liga MX, pues Rayados no será su primera experiencia, pues ya trabajó en Chivas.

El nuevo presidente deportivo de Monterrey tiene 51 años. Nació en Bussum, Países Bajos y durante su carrera deportiva se desempeñó como defensa.

Arrancó en las fuerzas básicas del Ajax, pero también formó parte de equipos como NVC, SV Huizen y HSV De Zuidvogels. Se retiró en 1999 luego de una serie de lesiones en las rodillas.

De acuerdo con medios, Dennis te Kloese estudió, de manera paralela a su trayectoria de jugador, la carrera de derecho en la Universidad de Ámsterdam. Y posterior a sus canchas empezó con el trabajo administrativo.

En 2003 llegó a las Chivas como director de visorias y asesor del entrenador en aquel momento Hans Westerhof. Estuvo en el Rebaño hasta 2005, año en donde pasó a ser director deportivo de Chivas USA en la MLS. También fue director de fuerzas básicas de los Tigres.

En 2012 se convirtió en Coordinador General de Selecciones Menores en la Federación Mexicana de Futbol. Para 2013 regresa a Chivas, pero ahora como presidente deportivo. Un año más tarde volvió a la coordinación de Selecciones Menores en la FMF.

Antes de llegar a Monterrey, Dennis te Kloese estuvo ligado al Feyenoord de los Países Bajos en una de las épocas más exitosas del club, en donde los de Rotterdam ganaron la liga neerlandesa Eredivisie, y la Copa y la Supercopa de Países Bajos.

La bienvenida de Dennis te Kloese a Monterrey

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa la designación de Dennis te Kloese como nuevo Presidente Deportivo de la Institución”, inicia el mensaje de Rayados.

“La decisión es parte del proceso para fortalecer la estructura deportiva y consolidar la visión de largo plazo, en alineación con la exigencia de nuestro club y las expectativas de nuestra afición”.

“Dennis cuenta con una reconocida trayectoria en el futbol nacional e internacional. Ha desempeñado responsabilidades directivas en Europa, México y Estados Unidos, donde lideró proyectos de alto rendimiento, detección y desarrollo de talento, e implementación de procesos deportivos”, agrega.

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