México será sede de la Copa Mundial de Clavados y tendrá la Copa México en Zapopan; conoce fecha y todos los detalles

Guadalajara volverá a tener actividad del calendario internacional de clavados al ser confirmada como sede de la Copa México 2026 en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, competencia avalada por el organismo World Aquatics del 16 al 19 de julio. Además que México será sede de una parada de la Copa del Mundo de Clavados en 2027.

El anuncio se realizó mediante los canales de la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, así como por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que ofrecieron detalle sobre los eventos que se tienen programados en el país.

Se prometió y se cumplió, nos vemos en Julio 🫵🏻



Mexico es sede de talla mundial, contento de anunciar que tendremos Copa México y Copa Mundial de Clavados 🇲🇽 pic.twitter.com/hpnCnNSlzP — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) May 6, 2026

Los eventos de World Aquatics confirmados en el país

México será sede mundial con el regreso de la reconocida Copa México, que se realizará del 16 al 19 de julio en Zapopan, Jalisco.

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Sobre esta competencia el presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, Fernando Platas, dijo que es “un gran día para las aspiraciones de México de ser sede de eventos acuáticos, y para los competidores de todo el mundo y especialmente de América”.

Además se confirmó que en 2027 México tendrá una parada de la Copa del Mundo de Clavados de World Aquatics, con fecha y sede por definir.

¡México, sede de eventos élite! 🇲🇽 💦



👉 Del 16 al 19 de julio se realizará la Copa México en Zapopan, Jalisco.



👉 Además, en 2027 se confirma la Copa del Mundo de Clavados de @WorldAquatics en México; sede por definir. pic.twitter.com/GEMeB3L4qk — CONADE (@conadeoficial) May 6, 2026

En 2025 el país fue sede de su primera Copa del Mundo de la especialidad en una década. Hasta la fecha México ha recibido 49 eventos mundiales de deportes acuáticos, incluyendo 29 Copa del Mundo de Clavados.

En el evento pasado en Guadalajara el mexicano Randal Willars Valdez hizo historia al ganar la final de la plataforma de 10 metros masculina. Osmar Olvera también brilló y le sirvió para conquistar el título mundial en el trampolín de 3 metros masculino ese mismo verano en Singapur, su segunda corona mundial tras su triunfo en el trampolín de 1 metro en Doha 2024.

“Nos llena de orgullo saber que los mejores clavadistas del mundo regresarán a Jalisco el próximo julio y que el mundo confía en nuestro estado. Responderemos con competencias de alto nivel, así como con la energía, la calidez y, por supuesto, la rica herencia cultural y gastronómica que define a la gente de Jalisco. Queremos que vivan el deporte intensamente, que disfruten de nuestras ciudades y que se lleven lo mejor de nuestra gente: su cercanía y hospitalidad”, dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

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