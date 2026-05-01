Esta es la MILLONADA que Anthony Martial recibirá del Monterrey por la rescisión de su contrato

El Monterrey le pagaría una millonada a Anthony Martial por la rescisión de su contrato.

El Monterrey debería pagarle 4 millones de dólares a Anthony Martial para rescindir el contrato del delantero francés, quien llegó como flamante refuerzo del club en el Torneo Apertura 2025 pero ha pasado de noche en la Liga MX.

De acuerdo con información de Récord, esa es la millonada que Rayados deberá desembolsar para poder dar de baja al ariete galo, quien ha quedado muy por debajo de las expectativas de la afición del conjunto albiazul.

¡YA NO LO QUIEREN!



Desde Monterrey informan que la directiva de Rayados ya tiene decidido que Anthony Martial será la primera baja del equipo de cara al próximo torneo.



El ex del Manchester United fue presentado por todo lo alto en septiembre de 2025 y firmó por 2 años + 1… pic.twitter.com/UcJltMqWPO — Andre Marín (@andremarinpuig) May 1, 2026

El citado medio también señaló que ya no es posible un acuerdo entre el Monterrey y Anthony Martial por la negativa del atacante y su entorno, motivo por el cual Rayados rescindirá de manera unilateral el contrato del exManchester United.

¿Cuántos goles hizo Anthony Martial con el Monterrey?

Anthony Martial solamente ha hecho un gol oficial desde que se unió a la plantilla del Monterrey en el segundo semestre del Apertura 2025.

El delantero francés de 30 años de edad ha jugado 20 partidos de carácter oficial con Rayados. Su tanto con la camiseta del conjunto norteño fue en el 5-1 sobre el Mazatlán en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Anthony Martial también registra tres asistencias con el Monterrey, dos en la Liga MX y la otra en duelo de la Concacaf Champions Cup.

El artillero francés ha sumado 799 minutos en la cancha con Rayados, club con el que solamente completó los 90 minutos en dos partidos, uno de ellos contra el Xelajú en la Concacaf Champions Cup y el otro contra el Mazatlán en la Liga MX, precisamente en el encuentro en el que marcó su única diana con la Pandilla.

¿Cuándo vence el contrato de Anthony Martial con Monterrey?

El contrato de Anthony Martial con el Monterrey vence, originalmente, en junio del 2027. Por ese motivo es que Rayados debe pagarle 4 millones de dólares, pues le restaba un año de vínculo.

El delantero francés ha sido uno de los fichajes fallidos recientes tanto de Rayados como de la Liga MX, como su compatriota Allan Saint-Maximin, quien dejó las filas del América antes de lo esperado, y también después de no haber correspondido a las expectativas generadas a su llegada al balompié nacional.

EVG