Monterrey borra por completo a Anthony Martial y se avecina el final de su historia con Rayados

Anthony Martial llegó a Monterrey en septiembre del 2025 como una de las nuevas estrellas del conjunto de la Sultana del Norte; sin embargo, el nivel del futbolista francés no ha sido el esperado por la directiva y ya fue separado del plantel para lo que resta de la campaña.

Con información del medio RG La Deportiva, el nuevo entrenador del Monterrey decidió separar del plantel a Anthony Martial y que no juegue ningún partido que resta en el Clausura 2026, ya que Nicolás Sánchez ha tenido algunos desacuerdos con el delantero francés.

Por esa misma razón, la directiva del conjunto regiomontano buscaría la salida de Martial al final de la temporada de la Liga MX, sin importar la fuerte inversión que realizaron para traer al francés del viejo continente. La misma fuente informa que la actitud del jugador no ha sido la mejor para buscar su continuidad en el club a pesar de su mal rendimiento, pues supuestamente no obedece las órdenes de la directiva.

No puede ser; Anthony Martial (Monterrey) vuelve a fallar su tiro a gol, ahora ante Deportivo Toluca; narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/OhOxhT8GFn — lilboimx (@lilboimx) January 11, 2026

Estos son los números de Anthony Martial con el Monterrey

Anthony Martial llegó al Monterrey después de la salida de Sergio Ramos del club, esperando que se convirtiera en la nueva estrella del equipo por la experiencia que tiene en el futbol de Europa; sin embargo, su nivel ha sido peor en cada partido.

Desde su llegada a México, el delantero francés ha disputado 20 encuentros con la camiseta de Rayados, sumando tres asistencias y solo una anotación, además de que tiene uno de los mejores contratos del equipo, que llega a los cuatro millones de dólares anuales.

Hablando de su posible salida después de terminar el Clausura 2026, este tema no se ha tocado por el club, la dirección técnica o el mismo jugador, pero los reportes indican que puede llegar a concretarse, aunque en los próximos compromisos de los Rayados se definirá si Anthony Martial volverá a jugar con el equipo de Nicolás Sánchez.

Tiro a gol fallido de Anthony Martial (Monterrey) ante Xelajú MC; narración de @Yisus74 para ESPN Centroamérica pic.twitter.com/3hOvYzBerG — lilboimx (@lilboimx) February 12, 2026

¿Cuándo jugó por última vez Anthony Martial con el Monterrey?

Anthony Martial lleva solo 20 partidos disputados con el Monterrey y la última vez que jugó un cotejo con la escuadra regia fue antes de que se llevara a cabo la fecha FIFA en la que la Selección Mexicana jugó ante Portugal y Bélgica.

Fue el 17 de marzo del 2026 cuando el delantero francés saltó a la cancha por última vez con la escuadra de Nicolás Sánchez, iniciando de titular ante el Cruz Azul en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Anthony Martial disputó 60 minutos del encuentro ante La Máquina, antes de salir de cambio del cotejo y en su lugar entró Cristian Reyes; lamentablemente, los Rayados quedaron eliminados del certamen tras un marcador global de 4-3.

DCO