¿Quién es Uros Durdevic, el delantero del Monterrey que falló el penalti ante Chivas en el último segundo?

Monterrey tuvo la oportunidad de empatar el partido ante las Chivas en su casa con un penal en el último minuto del encuentro; sin embargo, Uros Durdevic terminó fallando la pena máxima para convertirse en el villano del encuentro para el conjunto regiomontano.

El delantero de Serbia no ha tenido un buen inicio con el Monterrey, pues llegó esta temporada al equipo de la Sultana del Norte para ser el reemplazo de Germán Berterame en la delantera; lamentablemente, el nivel que mostró con el Atlas no lo ha podido replicar con el equipo regiomontano.

Uros Durdevic se paró enfrente del ‘Tala’ Rangel para ser el héroe del Monterrey en el partido, pero el arquero mexicano adivinó el disparo del delantero serbio y se quedó con la de gajos entre sus brazos.

¡No te lo puedo creer, Rayados tenía el empate! En el último minuto les marcan penal pero el Tala se viste de héroe y se lo ataja a Uroš Đurđević 😳😳🤯#MegaFutbol pic.twitter.com/HWPmOC2K9s — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 22, 2026

Estos son los números de Uros Durdevic en la Liga MX

Uros Durdevic llegó a la Liga MX en julio del 2024 para ser el nuevo delantero del Atlas, equipo con el que pasó un gran momento, tanto así que se convirtió en campeón de goleo con el conjunto rojinegro.

Con el conjunto de Guadalajara el delantero serbio disputó 51 encuentros, logrando 21 anotaciones y cuatro asistencias en tres temporadas que estuvo con la Academia, volviéndose un referente del club y un peligro para los equipos rivales.

Fue en febrero de este año cuando el Monterrey se hizo de sus servicios para cubrir la baja de Germán Berterame, lamentablemente en diez compromisos que ha disputado solo tiene una anotación en su cuenta personal y esta falla ante las Chivas confirma el mal momento que atraviesa después de este cambio.

¡RAÚL RANGEEEEEEEEEEEEEEEEL! ¡EL PORTERO DE @MISELECCIONMX ATAJA EL PENAL! — CHIVAS (@Chivas) March 22, 2026

Monterrey lleva cinco encuentros sin conocer la victoria

Monterrey pasa un terrible momento después de la salida de Domènec Torrent del equipo, pues en sus últimos cinco encuentros, en los que entran dos de Concacaf Champions Cup y tres de Liga MX, no han podido llevarse la victoria.

Todo inició desde el Clásico Regio cuando cayeron 1-0 a manos de Tigres con un gol agónico de André-Pierre Gignac; después perdieron ante el Cruz Azul en la ida de la Concachampions. En el encuentro siguiente, el Juárez le sacó el empate a los Rayados y en su cuarto intento por buscar la victoria empataron 1-1 con La Máquina, con lo que quedaron eliminados del torneo de la Concacaf.

El último resultado de los Rayados fue en su partido ante Chivas, donde cayeron derrotados y dejaron ir el empate. Su siguiente compromiso será ante el Atlético de San Luis en casa el próximo 4 de abril del 2026, después de la Fecha FIFA.

DCO