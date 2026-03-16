Ex de Chivas, en la mira del Monterrey para sacar a Rayados de la crisis en el Clausura 2026

El Monterrey no la está pasando bien en el Clausura 2026 y por ese motivo ya habría puesto la mira en un exintegrante de Chivas. La directiva de Rayados quitaría de la dirección deportiva a José Antonio ‘Tato’ Noriega y en su lugar pondría al español Fernando Hierro, quien ocupó ese cargo en el Guadalajara.

De acuerdo con información de Estadio Deportes, el histórico exdefensa del Real Madrid y de España es la principal opción que tiene el equipo albiazul para la dirección deportiva del club, pues los resultados con el ‘Tato’ Noriega en dicho puesto no han sido los esperados.

Fernando Hierro a @Rayados a cambio de que se vaya el Tato Noriega ? …



Desde España dicen que si pic.twitter.com/bKCao2deFI — KEKO ONTIVEROS GUERRA 🍷 (@KekoOntiveros) March 16, 2026

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento del Monterrey en torno a la llegada del exdirectivo de Chivas. Sin embargo, el nombre de Fernando Hierro ya suena fuerte como posible reemplazo de José Antonio ‘Tato’ Noriega en el Monterrey, equipo del que es directivo desde octubre del 2022.

La experiencia de Fernando Hierro en Chivas

El español Fernando Hierro fue nombrado director deportivo de Chivas en septiembre del 2022 en sustitución de Ricardo Peláez, quien ocupaba el cargo desde el 2019.

La primera decisión de la leyenda del Real Madrid en el Rebaño fue fichar en la dirección técnica al serbio Veljko Paunovic, quien en su primer torneo, el Clausura 2023, guió a los rojiblancos a la final, misma que perdieron a manos de los Tigres.

En el siguiente torneo, el Apertura 2023, la situación de Chivas no fue la mejor, pese a que también clasificó a la Liguilla. Pero con Fernando Hierro se dio el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández al Rebaño, una noticia que generó muchas expectativas.

Las cosas no salieron del todo bien para el Guadalajara en el primer semestre del 2024 con las eliminaciones a manos del América tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup, y Fernando Hierro dejó la dirección deportiva de los tapatíos en mayo del 2024 para asumir el mismo puesto en el Al-Nassr, club en el que milita el portugués Cristiano Ronaldo.

Monterrey, obligado a un gran cierre en el Clausura 2026

El Monterrey debe tener un gran cierre en el Clausura 2026, pues después de 11 jornadas ocupa la novena posición con 14 unidades, por lo que en estos momentos está fuera de zona de Liguilla.

Rayados está a tres puntos de Tigres, América y Atlas, que ocupan los últimos tres sitios de Liguilla directa en la Liga MX al marchar quinto, sexto y séptimo, de manera respectiva.

EVG