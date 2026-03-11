Real Madrid aplasta al Manchester City con triplete de Federico Valverde y se acerca a cuartos de Champions

Federico Valverde celebra uno de sus tres goles en la victoria 3-0 del Real Madrid ante el Manchester City en octavos de final de la Champions League

Tres golazos de Federico Valverde en la primera parte fueron suficientes para que el Real Madrid goleara en el Estadio Santiago Bernabéu 3-0 al Manchester City, en juego correspondiente a la ida a los octavos de final de la Champions League.

Con este resultado el cuadro merengue pone pie y medio en la siguiente fase de la Liga de Campeones y de mantener el nivel mostrado en casa, parece que el juego de vuelta en Inglaterra será mero trámite para los pupilos de Álvaro Arbeloa.

La victoria pudo ser mayor, pero Gianluigi Donnarumma atajó un par de acciones claras de peligro, incluyendo un penalti mal cobrado por el delantero brasileño Vinícius Jr, quien caminó al balón y antes de patear realizó un pequeño salto.

La figura de Federico Valverde como el héroe en la ofensiva del Madrid resultó impensada, pero necesaria. El equipo de la capital española llegó al duelo sin la figura de Kylian Mbappé, quien tuvo que ver el juego desde las gradas.

Mbappé no juega desde el 21 de febrero por un problema en la rodilla, pero vivió el juego como un aficionado más desde las tribunas del Estadio Santiago Bernabéu. El astro galo celebró con euforia todos y cada uno de los tantos del polifuncional futbolista uruguayo.

La fiesta del Halcón, como le dicen al charrúa, empezó al 20′, cuando después de una larga asistencia del portero Thibaut Courtois definió quitándose al portero rival y anotó con el arco completamente vacío.

En la segunda anotación el mediocampista apareció como el ‘9′ merengue. Vinícius Jr filtró un pase que Valverde metió al fondo de la red luego de un potente zapatazo de izquierda, que dejó a Gianluigi Donnarumma sin oportunidad.

Instantes antes del final de la primera parte (42′) Valverde marcó su triplete, siendo un gol de antología. Hizo un sombrerito dentro del área, antes de fusilar al arquero italiano.

En la segunda parte el Real Madrid pudo aumentar la ventaja en la pizarra, pero Vinícius falló el penalti. El brasileño se disculpó con la afición por su cobro.

A pesar de la incertidumbre que hay en torno a las lesiones en el Madrid, el equipo blanco aplastó al City. Además de Mbappé, el conjunto español perdió al atacante brasileño Rodrygo por el resto de la temporada por una lesión de rodilla la semana pasada. Así como al centrocampista inglés Jude Bellingham, quien no juega desde hace más de un mes y tampoco se entrenó con el equipo previo al juego de Champions.

