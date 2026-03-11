Arsenal rescata el empate en Alemania frente al Bayer Leverkusen en los octavos de la Champions League

El Bayer Leverkusen recibió en casa al Arsenal para el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, encuentro que terminó 1-1 tras los 90 minutos en la cancha del BayArena, pero el conjunto de Inglaterra mantiene su invicto en la temporada.

El encuentro estuvo muy apretado durante los 90 minutos, con un primer tiempo en el que los Gunners se llevaron la estadística y Gabriel Martinelli estrelló la pelota en el travesaño, lo que pudo significar el primer tanto de la noche para el equipo de Mikel Arteta.

Llegó el medio tiempo y el Bayer Leverkusen mantuvo su arco en cero durante los primeros 45 minutos, además de que fueron los primeros en pegar en el marcador, para poner contra las cuerdas a los Gunners en toda la segunda mitad.