Galatasaray vence por la mínima a Liverpool en inicio de octavos de final de Champions League

Galatasaray derrotó como local al Liverpool en el comienzo de los octavos de final de la Champions League.

Primero fue Juventus y ahora Liverpool. Galatasaray sigue dando zarpazos ante los gigantes del futbol europeo en la Champions League, y este martes se impuso 1-0 a los Reds en el duelo con el que se puso en marcha la ronda de octavos de final. El gabonés Mario Lemina hizo el único gol del encuentro en el Rams Park.

La victoria 1-0 en el partido de ida en Estambul le dio al campeón de Turquía una mínima ventaja sobre el equipo inglés, que terminó en la tercera posición en la fase de liga, mientras que el Galatasaray clasificó a octavos de final vía playoffs.

El cabezazo de Mario Lemina en el séptimo minuto del encuentro le dio el triunfo al Galatasaray, que sorprendió a Juventus con una victoria global de 7-5 en los playoffs.

Galatasaray desperdicia ocasiones de aumentar su ventaja sobre Liverpool

Galatasaray tuvo ocasiones para llevarse a Merseyside una ventaja más amplia, con un remate de Victor Osimhen en la segunda parte que fue anulado por fuera de juego. El VAR anuló un tanto del Liverpool, por cuenta de Ibrahima Konate, debido a una mano.

Mario Lemina cabeceó el balón a la red desde corta distancia después de que Osimhen lo peinara hacia el arco tras un tiro de esquina para convertir la única diana del primer partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

La vuelta entre Liverpool y Galatasaray será en Anfield el próximo miércoles 18 de marzo, cuando los Reds serán locales en Anfield, donde apelarán al apoyo de su afición para remontar y obtener el boleto a los cuartos de final de la justa continental.

El paso del Galatasaray en la Champions League

El Galatasaray registró tres victorias, un empate y cuatro derrotas en la fase de liga de la Champions League, lo que le dio una cosecha de 10 puntos para terminar en el vigésimo sitio de la clasificación.

En los playoffs lucía como víctima ante la Juventus, a la que derrotó 5-2 como local en la ida. En la vuelta, el equipo italiano forzó los tiempos extra al ganar 3-0, pero en el alargue los turcos hicieron dos goles para acabar con el intento de remontada de los de Turín y sellar su boleto a la ronda de octavos de final.

