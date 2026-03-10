México vs Italia: Dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026 EN VIVO y GRATIS

Jugadores de la Selección Mexicana antes de un juego en el Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana busca una nueva victoria en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 cuando se enfrente este miércoles a su similar de Italia en el último juego de la ronda de grupos.

La novena comandada por Benjamín Gil intentará amarrar su pase a la siguiente fase. Ante los italianos la escuadra azteca se juega la vida y buscará el pase a los cuartos de final.

“Estoy listo para cualquier situación que el manager me necesite. Si me toca Raleigh (su compañero) trataré de lanzar mis mejores pitcheos”: Andrés Muñoz. #EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/4LUr6mpyoO — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026

México llega a este juego luego de perder 5-3 ante Estados Unidos, resultado que complica el futuro de Gil y sus muchachos. Fue la primera vez en 20 años que la novena estadounidense vence a la mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol.

¿Dónde ver el México vs Italia del Clásico Mundial de Beisbol?

El juego entre México e Italia, de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol, inicia este miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 9, TUDN, ESPN y Disney Plus.

“Para el día de mañana, lo más probable es que los que no lancen hoy, estén listos para mañana vs USA”: Benjamín Gil.#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/o0G07x0Aul — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 8, 2026

México ya piensa en Italia y los que vengan

Antes del duelo ante Italia, el manager de la Selección Mexicana de Beisbol, Benjamín Gil, destacó el trabajo de sus jugadores en el duelo ante Estados Unidos, que necesitó la mejor versión de sus jugadores para vencer a los aztecas.

“Es admirable que el equipo no se rindió. Nos quedamos a un swing de empatar el juego. Es raro que una derrota te deja buen sabor de boca, me entusiasma para lo que viene”, dijo el estratega.

“Es admirable que el equipo no se rindió. Nos quedamos a un swing de empatar el juego. Es raro que una derrota te deja buen sabor de boca, me entusiasma para lo que viene”: Benjamín Gil. #EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/FN8rsBKCE2 — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 10, 2026

Gil, quien recientemente hizo a los Charros de Jalisco campeones de la Serie del Caribe, deja atrás el duelo ante Estados Unidos y asegura que lo que ahora le interesa es ganar tres juegos consecutivos.

“Lo que nos interesa de aquí en adelante es ganar cuatro juegos consecutivos: uno contra Italia y tres más contra quien sea“, comentó antes del duelo.

El abridor de México para su último compromiso en la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol será Javier Assad, en un duelo de matar o morir para Benjamín Gil y sus muchachos. Assad saldrá a la lomita con la misión de buscar la victoria para asegurar el pase a los cuartos de final.

