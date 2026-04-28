Charly Rodríguez sorprende con su mensaje tras quedar fuera de la lista de México para el Mundial 2026

Charly Rodríguez reaccionó a su ausencia en la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Charly Rodríguez parece haber tomado de buena manera su ausencia en la prelista de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, pues se pronunció al respecto con un breve pero contundente mensaje en sus redes sociales.

En una de sus instastories, el mediocampista de 29 años de edad publicó una fotografía suya con el jersey de Cruz Azul al tiempo que forma un corazón con sus manos. “Mi Máquina. Vamos que se viene lo mejor”, fue el texto con el que Charly Rodríguez acompañó su publicación.

El mensaje de Charly Rodríguez tras no haber sido incluido en la prelista de México para el Mundial 2026. ı Foto: IG @charlyrdz

Con este mensaje, Charly Rodríguez dejó en claro que su mente está puesta en ayudar a Cruz Azul a luchar por conseguir el título de la Liga MX en la Liguilla del Clausura 2026, con lo que dio una muestra de que dio vuelta a la página tras haber sido descartado por Javier Aguirre en la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

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Charly Rodríguez, uno de los recortados de la Liga MX

La de Charly Rodríguez no es la única ausencia notoria en la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Javier Aguirre también dejó fuera a elementos como Richard Ledezma, Marcel Ruiz y Diego Lainez.

El mediocampista del Cruz Azul tuvo actividad en cuatro de los primeros cinco juegos del Tricolor en el 2026. En la Fecha FIFA de marzo solamente participó en el 0-0 contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, duelo en el que habría perdido su oportunidad de ir al magno evento, pues Javier Aguirre ya no lo utilizó en el 1-1 contra Bélgica.

Con esta ausencia, Charly Rodríguez perdió la oportunidad de asistir a su segunda Copa del Mundo con México, luego de que formó parte de la plantilla del equipo nacional en Qatar 2022.

¿Cuántos partidos ha jugado Charly Rodríguez con Selección Mexicana?

Charly Rodríguez ha jugado 68 partidos con la Selección Mexicana desde su debut con el Tricolor el 22 de marzo del 2019 en el inicio de la era Martino.

El mediocampista cementero registra solamente tres asistencias con el conjunto azteca, con el que no ha marcado goles. De los 68 juegos en los que ha tenido actividad, 37 han sido de carácter oficial.

EVG