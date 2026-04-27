¡Oficial! Liga MX revela fechas y horarios de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026

Ya se conocen fechas y horarios de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

La Liga MX dio a conocer los horarios de los partidos de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026, mismos que se pondrán en marcha el próximo sábado 2 de mayo para llegar a su fin el domingo 10 del mismo mes.

América recibe a Pumas en el Estadio Azteca y una semana más tarde visita Ciudad Universitaria para el cotejo de vuelta contra los del Pedregal, que terminaron en lo más alto de la clasificación.

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Tigres recibe el próximo fin de semana a Chivas, que dejó escapar el liderato en la última jornada luego de no poder vencer a Xolos. La serie se define en la cancha del Estadio AKRON.

Así se juegan los cuartos de final del Clausura 2026

Partidos de ida

Tigres vs Chivas (Estadio Universitario, Sábado 2 de mayo, 19:00 horas)

Atlas vs Cruz Azul (Estadio Jalisco, Sábado 2 de mayo, 21:15 horas))

América vs Pumas (Estadio Azteca, Domingo 3 de mayo, 17:00 horas)

Toluca vs Pachuca (Estadio Nemesio Díez, Domingo 3 de mayo, 19:15 horas)

Juegos de vuelta

Chivas vs Tigres (Estadio AKRON, Sábado 9 de mayo, 19:07 horas)

Cruz Azul vs Atlas (Estadio Azteca, Sábado 9 de mayo, 21:15 horas)

Pachuca vs Toluca (Estadio Hidalgo, Domingo 10 de mayo, 17:00 horas)

Pumas vs América (Estadio Olímpico Universitario, Domingo 10 de mayo, 19:15 horas)

Toluca inicia búsqueda por el tricampeonato fuera de casa

El Toluca no tuvo un buen cierre de campeonato en el Clausura 2026, lo que le costó bajar hasta la quinta posición de la clasificación.

Los dirigidos por Antonio Mohamed se miden en la primera fase de la Fiesta Grande al Pachuca, que sin hacer mucho ruido terminó entre los primeros cuatro.

El Toluca cerrará como visitante la serie contra el Pachuca, lo que complica sus aspiraciones de convertirse en tricampeón de la Liga MX.

EVG