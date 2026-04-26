¿Cuándo fue la última vez que Pumas y América se enfrentaron en Liguilla?

Pumas y América no se enfrentan en una Liguilla desde el Apertura 2021 y en este Clausura 2026 volverán a medirse en la denominada Fiesta Grande del futbol mexicano, de nueva cuenta en la ronda de cuartos de final.

Cuatro años y medio después, universitarios y azulcremas se encuentran otra vez en la fase final del futbol mexicano, luego de que los dirigidos por Efraín Juárez terminaron la fase regular como líderes. Los de Coapa clasificaron octavos tras su derrota ante Atlas en la última jornada.

🗣️ "Qué estará pensando o sintiendo Pumas..."



Los de Efraín Juárez acabaron como LÍDERES en la Liga MX y la conocen a su rival en la primera ronda de la fase final... el América.



PARTIDAZO confirmado en la liguilla del Clausura 2026: Pumas vs América 🐾🆚🦅 pic.twitter.com/BAFXYgrPQi — Los Protagonistas (@losprota) April 26, 2026

Pumas acabó con temporada perfecta del América

En aquel Apertura 2021, Pumas clasificó a la Liguilla en el octavo sitio y el América, dirigido entonces por el argentino Santiago Solari, lo hizo en calidad de líder.

Los cuartos de final de ida se llevaron a cabo en Ciudad Universitaria, donde no se hicieron daño y todo terminó en un empate sin goles.

Pero en la vuelta, celebrada en el Estadio Azteca, Pumas vino de atrás para derrotar 3-1 al América y con ello convertirse en semifinalista del Apertura 2021 de la Liga MX.

El sueño de Pumas por ser campeón en aquel Apertura 2021 terminó en las semifinales, fase en la que fue eliminado por el Atlas, que a la postres se alzó con el trofeo luego de derrotar al León en la final.

América busca revancha ante Pumas

El América quiere revancha ante Pumas para cobrarse aquella inesperada eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura 2021.

Pero no solamente eso, pues las Águilas también quieren desquitarse de la derrota de 1-0 sufrida ante los del Pedregal en la Jornada 12 del actual Clausura 2026, en el duelo celebrado en Ciudad Universitaria.

El paraguayo Robert Morales fue el autor del único tanto de dicho clásico capitalino con el que Pumas logró una agónica victoria sobre el América. La anotación del guaraní fue de penalti.

Pumas afronta la Liguilla del Clausura 2026 con el objetivo de poner fin a una sequía de 15 años sin levantar el trofeo de la Liga MX, pues no se corona desde el Clausura 2011, cuando venció al Morelia en la definición del campeonato.

EVG