El golazo de Robert Morales para darle la victoria a Pumas en el Clásico Capitalino (VIDEO)

El Clásico Capitalino estaba llegando a su fin en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, pero el VAR mandó a llamar a César Arturo Ramos para revisar una acción dentro del área, una falta de Cristian Borja sobre Guillermo Martínez.

Al final, Robert Morales fue el encargado de ponerse frente a Rodolfo Cota desde los once pasos y con un disparo certero logró engañar al guardameta mexicano para darle los tres puntos al equipo de Efraín Juárez.

El delantero mexicano mandó a guardar la esférica para levantar a toda la afición de su asiento con su anotación, la cual le dio una importante victoria a los auriazules en el torneo, pues son serios candidatos al título.

🚨 ¡GOOOOOOOOOL DE LOS PUMAS! 🔥🔥🔥¡PENAL sobre el Memote en los ÚLTIMOS MINIUTOS y la Pantera Morales manda el balón al fondo de la red! 🤯⚽💥



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Pumas llega a seis victorias en el Clausura 2026 de la Liga MX

Los Pumas lograron vencer a su acérrimo rival en su propia cancha para festejar esta importante victoria con su gente, pues en la edición pasada del Clásico Capitalino terminaron perdiendo 4-1 de visita.

Con este resultado, el equipo de Efraín Juárez sigue en lo alto de la tabla general con 23 unidades, cosecha de seis victorias, cinco empates y una derrota, así que un descalabro del Pachuca en esta jornada los mantendrá en la cuarta posición de la clasificación.

Los auriazules siguen demostrando que tienen lo necesario para ir en busca del título de la Liga MX, un cetro que no llega desde hace más de 15 años y que, en caso de que se consiga en esta campaña, Efraín Juárez podría pasar a la historia como el técnico que le devolvió la grandeza a los Pumas.

Lo bonito del futbol.

Efraín Juárez abrazando a su hijo al final del clásico.

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Pumas tendrá su último gran reto en la siguiente jornada de la Liga MX

Después de vencer al América en el Clásico Capitalino, los Pumas tendrán un descanso merecido para prepararse de cara a lo que sigue en la campaña, pues se medirán ante el líder de la competencia en la próxima fecha.

Se viene la Fecha FIFA en la que México se enfrenta a Portugal y, después de eso, las Chivas reciben a los Pumas en la cancha del Estadio AKRON para su encuentro de la Jornada 12 del Clausura 2026, que podría catalogarse como el encuentro más llamativo de esa fecha.

El superlíder se enfrenta a los Pumas de Efraín Juárez, que demostraron ante el América que su equipo tiene lo necesario para pelear contra cualquier equipo que tenga enfrente.

DCO