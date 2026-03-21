Así fue el intimidante recibimiento de la Rebel en el América vs Pumas que puso a temblar a las Águilas (VIDEO)

La barra de animación de los Pumas, la Rebel, enseñó un tremendo tifo para recibir a sus jugadores antes de iniciar el Clásico Capitalino, demostrando que son una de las mejores aficiones del futbol mexicano.

Cuando las dos escuadras iban saliendo al campo de juego, en la grada donde se ubica esta porra comenzó a formar la palabra “Rebel” a lo largo de sus asientos; además, se apagó el Olímpico Universitario y fue todo un espectáculo cuando sacaron las luces azul y oro, los colores del club.

Todo esto acompañado de fuegos artificiales y, al final de que se entonó el himno de la institución, aparecieron las famosas bengalas de los mismos colores.

TREMENDO 🔥



El recibimiento de la Rebel en el Pumas vs América clausura 2026. pic.twitter.com/lM0R6OXmyv — JalbeRebel (@JalbeRebel12) March 22, 2026

Pumas podría sumar una victoria más a su cuenta en el Clausura 2026

Los Pumas reciben al América en la Jornada 12 del Clausura 2026, el encuentro más llamativo de esta fecha y que podría marcar un antes y un después para cada equipo, pues la victoria para ambos le viene bien de cara al cierre de la campaña.

Los auriazules podrían subir al cuarto puesto de la clasificación y, en caso de que el Pachuca pierda o empate ante el Toluca, se quedarían en ese escalón antes de la Fecha FIFA de marzo, mientras que las Águilas mantendrían su buen momento, además de pasar a Tigres en la general.

Los auriazules llegan mejor a este encuentro, pero el conjunto de André Jardine mantiene un buen ritmo, pues llevan cuatro encuentros sin conocer la derrota, aunque en los cotejos de esta magnitud puede pasar cualquier cosa.

¿Cuál será el siguiente encuentro de Pumas y América en el torneo?

Después de que se lleve el Clásico Capitalino, la Liga MX tendrá un pequeño parón de dos semanas para que se lleve a cabo la Fecha FIFA de marzo, en la que México se enfrentará a Portugal y Bélgica.

El siguiente compromiso de los Pumas en el torneo local será ante las Chivas en la cancha del Estadio AKRON, que podría tomarse como el mejor encuentro de la Jornada 13 del Clausura 2026, mientras que las Águilas se medirán a Santos en la Comarca Lagunera.

Pumas podría ir amarrando su lugar en los primeros escalones de la general, mientras que el América sigue peleando los últimos puestos para la liguilla del futbol mexicano.

DCO