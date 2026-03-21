Pumas vs América: Estas son las alineaciones confirmadas para el Clásico Capitalino

Pumas abre las puertas del Estadio Olímpico Universitario para recibir al América en una edición más del Clásico Capitalino en la Liga MX, el encuentro más llamativo de la Jornada 12 del Clausura 2026 y que en temas de afición es el más pasional del futbol mexicano.

En esta ocasión, tanto Efraín Juárez como André Jardine mandan a sus mejores armas al campo para ir por la victoria, pues ganar este encuentro va más allá de llevarse tres puntos, pues podría significar quién manda en la Ciudad de México y que la afición pueda celebrar frente a los fanáticos del club rival.

Las Águilas han tenido varias bajas, pero la más significativa esta noche es la de Henry Martín, quien ha figurado en los últimos Clásicos, ya que al momento de anotar gol ha realizado festejos emblemáticos de jugadores históricos del conjunto de Coapa.

¡Presentes y listos para el Clásico Capitalino! 🦅🔥 pic.twitter.com/fcNi9xhJ0X — Club América (@ClubAmerica) March 22, 2026

Alineaciones confirmadas para el Pumas vs América

América manda a Rodolfo Cota a la portería tras la lesión de Luis Ángel Malagón, mientras que Pumas pone a Keylor Navas que en la semana firmó su renovación hasta 2028 con el equipo capitalino.

PUMAS: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Guillermo Martínez, Juninho Vieira y Robert Morales.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Aarón Mejía, Cristian Borja, Alejandro Zendejas, Rodrigo Dourado, Rapahael Veiga, Erick Sánchez, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

Pumas solo tiene 3 victorias en las últimas 10 ediciones del Clásico Capitalino

Los Pumas de Efraín Juárez llegan mejor posicionados en la tabla general que el América, pero con una racha negativa en las últimas 10 ediciones del Clásico Capitalino, pues solo presumen tres victorias ante los azulcremas.

La última vez que los Universitarios vencieron a las Águilas en el torneo local fue en el Clausura 2024, cuando ganaron por marcador de 2-1 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario con goles de Ulises Rivas en el primer tiempo y de Leo Suárez en la parte complementaria.

Mientras que la última vez que se enfrentaron en la Liga MX fue en el Apertura 2025, cuando el equipo de André Jardine ganó 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes con un gol de Alejandro Zendejas al estilo de Lionel Messi.

DCO