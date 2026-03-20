América suma 7 triunfos en 10 duelos ante Pumas

El Clausura 2026 de la Liga está muy cerca de llegar a su final. Este fin de semana se juega la Jornada 12 y el partido más llamativo es entre Pumas y América en Ciudad Universitaria. El Clásico Capitalino muestra a unas Águilas con supremacía sobre los de la UNAM, pues en sus últimos 10 encuentros los de Coapa han obtenido el triunfo en siete oportunidades.

Este sábado, la cancha de Ciudad Universitaria recibe posiblemente el duelo más pasional del balompié nacional. El enfrentamiento entre Pumas y América siempre ha sido catalogado como de alta tensión tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El Dato: Las Chivas ganaron a mitad de semana su partido pendiente contra el León por marcador de 5-0. Con este resultado se llevaron el liderato.

Los dirigidos por Efraín Juárez llegan en una mejor posición en la tabla general, pero como bien dicen los futbolistas, lo que menos importa en este tipo de partidos es quién atraviesa un mejor presente.

“Nosotros vamos por nuestro objetivo, que es ganar este partido porque ahorita estamos en una etapa importante de la temporada. Ganando este fin de semana, nos posicionamos mejor rumbo a la siguiente ronda. Estos son los partidos que te impulsan porque son rivales directos. América es un equipo siempre aguerrido y creo que va a ser un partido muy bonito; tenemos que disfrutarlo, siempre con el objetivo de ganar, pero hay que disfrutarlo”, dijo Adalberto Carrasquilla, futbolista de los Pumas.

De los tres triunfos que tiene apenas el Pedregal sobre los de Coapa, los dos más recientes fueron en 2024, pero el más significativo fue cuando eliminaron a los Millonetas en los cuartos de final del Apertura 2021. En aquella ocasión, el América lucía como amplio favorito y logró un empate de 0-0 en CU, pero en el Azteca no pudo ante unos Pumas que, con mucha garra, se llevaron la pizarra por 3-1 en el marcador global.

27 puntos llevan las Chivas en el CL26

“En este torneo, hemos hecho partidos importantes. Nosotros no nos vemos como favoritos porque los disputamos con la misma mentalidad ante los equipos de abajo que ante los de arriba. Cada día trabajamos para mejorar; no nos creemos que ya estamos clasificados porque eso es el peor error. Estamos enfocados en que todos los rivales van a ser exigentes. Queremos ir de menos a más, como lo hemos hecho”, destacó Carrasquilla.

El encuentro arranca en punto de las 21:10 horas. Si los Pumas se llevan las tres unidades, llegarían a 23, mientras que el América está urgido de buenos resultados y, si gana, escalaría a los 20 puntos.

Actualmente, el líder de la competencia son las Chivas del Guadalajara, pero vienen perseguidos por el Cruz Azul y el Toluca, ambos clubes favoritos para llegar a la final del Clausura 2026 y que han demostrado que tienen un plantel de primer nivel en el mundo.

El Rebaño se verá las caras ante el Monterrey. Los Rayados son un equipo con un nivel muy por debajo de su plantel y la afición luce cansada de no ganar.

Por su parte, el Cruz Azul quiere recuperar la cima de la competencia y visita al Mazatlán hoy por la noche. Nicolás Larcamón, DT de La Máquina, reclamó que su equipo tiene muy poco tiempo para descansar y que no se ha pensado bien en el calendario previo a un Mundial.

Los Diablos van ante el Pachuca en el Nemesio Díez. Los dirigidos por Mohamed lograron su pase a la siguiente ronda de la Concachampions a media semana.