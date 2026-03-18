¡ATENTOS AZULCREMAS! André Jardine termina con los rumores y revela si se va o se queda en el América

André Jardine define su futuro en el América y su respuesta es que seguirá al frente del proyecto de las Águilas, pues el entrenador brasileño quiere ser campeón de la Concacaf Champions Cup con la escuadra de Coapa, por lo que rechazó la oferta del Cruzeiro de Brasil.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, el Cruzeiro sondeó la oportunidad de sumar a André Jardine a su proyecto y el domingo pasado se acercó al representante del entrenador de 46 años, pues están a unas cuantas semanas de iniciar su participación en la Copa Libertadores y el trabajo del brasileño con las Águilas es del agrado del conjunto del Brasileirao.

Sin embargo, André Jardine seguirá al frente del conjunto de Coapa, además de que hace unos meses en una entrevista con ESPN, el estratega brasileño reveló que uno de sus sueños es dirigir en el futbol de España.

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André Jardine, entrenador del América, en el duelo ante Puebla en el Clausura 2026 ı Foto: Mexsport

André Jardine tiene cuatro finales jugadas en cinco torneos con el América

Este es el sexto torneo de las Águilas con André Jardine como su entrenador, pero desde su llegada al nido de Coapa, el brasileño impuso su estilo de juego y fueron campeones en el primer certamen con el estratega brasileño.

Una campaña después volvió a llegar al partido por el título en el que venció al Cruz Azul y en su tercer intento volvió a levantar el trofeo después de vencer al Monterrey en la cancha del Gigante de Acero para llevarse el tricampeonato de la Liga MX.

Después de eso, volvió a llegar a la final en busca del tetracampeonato, pero cayó en su intento a manos del Toluca y en el torneo pasado quedó eliminado en los cuartos de final a manos del Monterrey, así que se podría considerar a André Jardine como un entrenador histórico dentro del club.

André Jardine realizará cambios en su esquema para el juego ante el Puebla. ı Foto: Mexsport

André Jardine está jugando con fuego esta temporada en la Liga MX

El América es un equipo al que su afición siempre le exige títulos y jugar la liguilla, pero esta campaña las Águilas de André Jardine están jugando con fuego en la tabla general, pues un descalabro podría dejarlos fuera de la fiesta grande del futbol mexicano.

De momento, el equipo de Coapa se encuentra en la séptima posición con 17 puntos, cosecha de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, pero solo quedan seis encuentros en la campaña, así que caer en alguno de los cotejos que quedan podría complicar su pase a la siguiente fase.

El siguiente encuentro de los azulcremas en el torneo local será ante los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, cotejo que se va a llevar a cabo el sábado 21 de marzo del 2026 en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

DCO