¡OFICIAL! América se une al universo de la Kings League ¿dejarán de participar en la Liga MX?

El América dio otro paso dentro del deporte y se confirmó su llegada al universo de la Kings League, pues tendrán un equipo femenil en la Queens League México y su debut será este sábado 14 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, para enfrentar a Las Aliens.

“La integración del Club América representa un antes y un después para la Queens League México. Que una institución histórica del futbol profesional confíe en este proyecto confirma que estamos construyendo una plataforma sólida, innovadora y con impacto real para el desarrollo del futbol femenil. Este es el tipo de alianzas que aceleran la transformación del deporte”, comentó Miguel Layún, presidente de la Queens League.

El Club América se integra oficialmente a la Queens League Mexico y marca un hecho histórico en el universo @queensleague_mx 🦅👑



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El América formará un nuevo equipo para la Queens League México

Con la llegada del América a la Queens League México, la directiva tendrá que elegir a un técnico para liderar a este nuevo club, además de que tuvieron que realizar algunas visorias para poder elegir a las jugadoras que ya conforman esta institución.

A pesar de que el equipo de la Queens League está ligado con el conjunto de Coapa, las futbolistas del primer equipo femenil no participarán en esta rama, pues ellas siguen con el objetivo de ganar el título de la Liga MX con Ángel Villacampa.

El América es el primer equipo profesional en unirse al universo de la Kings League, pues, a pesar de que esta liga existe en España, Brasil e Italia, el único club en llegar a tener un equipo son las Águilas.

Esta noche se conocerán a las jugadoras del América en la Queens League

Será este sábado cuando el América realice su debut en la Queens League México enfrentando a las Aliens y, en este primer encuentro del conjunto de Coapa, la afición podrá conocer a las jugadoras que conformarán el equipo.

Además, podremos conocer quién será el entrenador de las Águilas, si tendrán alguna estrella o si alguna de las jugadoras del primer equipo femenil tendrá participación en el primer encuentro de las azulcremas en la Queens League.

El América tendrá que aprender las reglas de esta liga, pues es muy diferente al futbol tradicional, ya que existen cartas; al inicio del encuentro es dos contra dos y al final se tira un dado para saber cuántos jugadores estarán en el campo en los últimos minutos.

DCO