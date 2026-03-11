La triste FOTO de Luis Ángel Malagón tras su terrible lesión que rompe los corazones de los aficionados del América

Luis Ángel Malagón salió de cambio por lesión en el partido entre el América y el Philadelphia Union de la Concacaf Champions Cup. Todo indica que es una molestia en el tendón de Aquiles, por la que se perderá la Copa del Mundo del 2026, y el guardameta mexicano subió una historia donde aparece con unas muletas.

Después de publicar una carta donde agradece el apoyo de su familia y compañeros, además de despedirse de su participación en el Mundial 2026, el portero del América subió una foto donde aparece él con una férula de tobillo, muletas y la frase “y bueno aquí vamos”.

Cabe recalcar que esta lesión que sufre Luis Ángel Malagón necesita un tiempo de recuperación de seis meses, por lo que es muy difícil que el arquero mexicano vea actividad en el Mundial 2026, así que la titularidad del partido inaugural ahora está entre Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.

Luis Ángel Malagón tras su lesión. ı Foto: Mexsport

Luis Ángel Malagón publica una carta en sus redes sociales

Después de sufrir una terrible lesión en el tendón de Aquiles, el guardameta mexicano publicó una carta esta mañana para agradecer todo el apoyo a sus compañeros y a su familia por su ayuda en este momento, además de despedirse del sueño de asistir al Mundial 2026.

“Quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones y, sobre todo, a mi familia por no abandonarme nunca. Herido y triste, con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando: “¿por qué?”. Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta", escribió Luis Ángel Malagón.

Con esta noticia, el encargado de defender el marco de las Águilas por el resto de la temporada será el mexicano Rodolfo Cota, que disputó el partido ante el Querétaro de la Liga MX, en la que los azulcremas se llevaron la victoria por marcador de 2-1.

Luis Ángel Malagón publicó esta carta en sus redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Quién será el portero se reemplace a Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana?

Con la noticia de su lesión, Luis Ángel Malagón se perderá la Copa del Mundo del 2026, así que Javier Aguirre tendrá que definir al portero que reemplace al mexicano en la convocatoria final para el torneo de la FIFA.

De momento, los que se podría decir que están seguros para estar con el Tricolor en el Mundial son Raúl Rangel y Guillermo Ochoa, pero el tercer guardameta que podría meterse a esa lista sería Carlos Acevedo, pues el guardameta de Santos ha sido regular en los últimos llamados del Tricolor.

Otra de las opciones que tendría Javier Aguirre es el guardameta del Cruz Azul Andrés Gudiño, que está pasando por un buen momento con La Máquina y podría tener su primer llamado con la Selección Mexicana.

