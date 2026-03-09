Luis Ángel Malagón reaparece tras ser suplente ante Querétaro y revela la verdad de su momento en América y Selección

Luis Ángel Malagón rompió el silencio luego de que fue suplente en el triunfo de América sobre Querétaro en la Jornada 10 de la Liga MX, y aprovechó para mandar un mensaje en el que reconoce que hará todo lo posible para volver a su mejor momento con las Águilas y la Selección Mexicana, donde el titular este año ha sido Raúl el ‘Tala’ Rangel.

“Deseo y anhelo volver a la versión que conocieron. Han pasado muchos factores, pero la única forma es trabajar. Sé que estoy en deuda, pero confiando volver a mi mejor faceta”, aseguró el cancerbero michoacano en conferencia de prensa.

🚨🦅“Estoy en busca de volver a mi mejor versión. Siempre agradecido con la confianza del profe, de mis compañeros y de todo el entorno del América”.



“Sabemos la responsabilidad que significa este torneo. Ya van varios años que el club, no ha podido lograrlo”.



André Jardine puso a Rodolfo Cota como titular por primera vez en el Clausura 2026, en el triunfo de 2-1 del América en calidad de visitante sobre el Querétaro. El timonel brasileño indicó que la medida se debió a que a mitad de semana los azulcremas enfrentan a Philadelphia en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Luis Ángel Malagón le manda un recado a Rodolfo Cota

Luis Ángel Malagón hizo énfasis en que la competencia que tiene con Rodolfo Cota por la titularidad en el América es sana, motivo por el que resaltó que su compañero está listo para suplirlo de la mejor manera cuando así lo decida André Jardine.

“Quiero recalcar que la competencia ha sido muy sana desde el día uno que tuve el honor de llegar a esta institución. El profe ha sido muy claro, la competencia siempre va a estar y con tantos partidos de por medio mis compañeros están preparados para cualquier situación”, resaltó el arquero de las Águilas en conferencia de prensa.

André Jardine adelantó que Luis Ángel Malagón saltará como titular a la ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup, en duelo en el que América visita a Philadelphia este martes 10 de marzo.

Luis Ángel Malagón reconoce que América está en deuda en Concacaf

Luis Ángel Malagón aceptó que el América se ha quedado corto en sus intentos por conquistar el título de la Concacaf Champions Cup, por lo que está consciente de la gran responsabilidad que tiene de ser fundamental para que las Águilas acaben con su sequía de 10 años sin títulos internacionales.

“Agradezco la confianza del profe y mis compañeros. Sé la responsabilidad de este torneo, van varios años que el club no ha podido lograrlo. Con base al trabajo, al deseo y amor, trabajaremos para obtener un título más”, subrayó el arquero de 29 años.

Luis Ángel Malagón considera clave que el América regrese de Philadelphia con el arco imbatido para que en la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes aproveche el apoyo de su afición para avanzar.

“Será importante mostrar esa solidez, volver a la portería en cero. Regresar a México con un buen resultado nos permitirá trabajar de manera distinta”, sentenció el portero azulcrema.

