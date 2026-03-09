¡MAJESTUOSO! Así luce por dentro el Estadio Azteca a menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026 (VIDEOS)

En redes sociales circulan algunos videos de los avances al interior del Estadio Azteca a tres meses del inicio del Mundial 2026.

El interior del Estadio Azteca parece ya estar completamente listo para el Mundial 2026, cuando faltan poco menos de 100 días para el arranque del magno evento, luego de que algunos usuarios de TikTok compartieron videos desde las tribunas del legendario recinto ubicado en la capital mexicana.

En uno de esos clips se aprecia que el césped ya está bien instalado. También que la mayor parte de las butacas y pantallas ya tienen el logo del socio comercial (Banorte). En términos generales, y pese a lo corto del video, da la impresión de que el histórico inmueble está prácticamente listo para la Copa del Mundo.

Otro usuario compartió otro video al interior del Estadio Azteca, en el cual también se observan las butacas y a lo lejos las grúas de los trabajadores que, a marchas forzadas, hacen todo lo posible para que el Coloso de Santa Úrsula quede al 100 por ciento para el Mundial 2026. Hay más videos que circulan en redes sociales, los cuales son muy similares a los dos en los que se hace mención en esta nota.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 serán en el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca será sede de cinco de los 13 partidos que México recibirá durante el desarrollo del Mundial 2026, el primero que se llevará a cabo en tres países.

La casa de la Selección Mexicana acogerá el duelo inaugural entre el equipo dirigido por Javier Aguirre y Sudáfrica el próximo 11 de junio, siendo ése el primero de tres juegos de fase de grupos que se celebrarán en el histórico recinto.

El 17 de junio, el Estadio Azteca albergará el encuentro entre la debutante Uzbekistán y Colombia en actividad del Grupo K. Una semana después, el 24 de junio, México enfrentará a República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte o Irlanda en el cierre del Grupo A del Mundial 2026.

El Coloso de Santa Úrsula también recibirá uno de los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final. En ambos podría estar la Selección Mexicana, siempre y cuando termine líder de grupo.

¿Cuándo comenzaron las obras de remodelación en el Estadio Azteca?

Las obras de remodelación en el Estadio Azteca comenzaron en el verano del 2024, poco después de que el América se impuso a Cruz Azul en la final de vuelta del Clausura 2024.

En un inicio estaba previsto que los trabajos comenzarán en el segundo semestre del 2023, pero se recorrieron un año.

