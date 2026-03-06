Filtran FOTOS del nuevo y hermoso jersey de visitante de México para el Mundial 2026

Jugadores de la Selección Mexicanas festejan un gol en su triunfo de 4-0 sobre Islandia en Querétaro.

Footy Headlines, sitio especializado en artículos deportivos, filtró fotos del nuevo jersey de la Selección Mexicana como visitante para el Mundial 2026, el cual tiene al blanco como color principal, con vivos tenues en rojo y verde.

Entre los principales detalles en esta playera destaca el emblema de Somos México en la parte superior de la espalda y el cuello en “V”, lo que le da un toque de sobriedad y elegancia.

Así sería el nuevo jersey de visitante de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. ı Foto: Footy Headlines

El short del nuevo jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 será verde con con las tres rayas clásicas de Adidas en rojo y blanco, además de calcetas en blanco con vivos en verde y rojo.

¿Cuándo sale a la venta el jersey de visitante de México para el Mundial 2026?

Footy Headlines reporta que Adidas tiene planeado presentar el nuevo jersey de visitante de México para el Mundial 2026 el próximo 20 de marzo.

La presentación oficial de esta camiseta se llevaría a cabo una semana antes de que el Tricolor enfrente a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, en duelo pactado para el 28 de marzo en el marco de la Fecha FIFA.

México podría estrenar ese jersey en el mencionado duelo ante Portugal o bien tres días más tarde, pues el 31 de marzo se verá las caras con Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Illionois, en otro partido de preparación para el Mundial 2026.

¿En qué partido del Mundial 2026 usaría México el jersey de visitante?

Si bien México es uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, todas las selecciones serán locales y visitantes, administrativamente hablando, durante el desarrollo del torneo.

En el caso de la Selección Mexicana, el duelo en el que administrativamente será visitante en la primera fase de la justa está programado para el próximo 24 de junio, cuando enfrente a un equipo europeo por definir en el cierre del Grupo A.

Este rival saldrá del repechaje que disputarán las selecciones de Dinamarca, Irlanda, República Checa e Irlanda. Es factible que en dicho encuentro los dirigidos por Javier Aguirre porten este nuevo jersey de visitante.

Los primeros dos compromisos de México en el Mundial 2026 serán contra Sudáfrica y Corea del Sur, selecciones contra las cuales será local administrativo.

EVG